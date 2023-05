Budete krásna ako nikdy predtým - ageLOC Body Trio, zoznámte sa!

Základom vašej starostlivosti je prístroj ageLOC® Galvanic Body Spa od spoločnosti Nu Skin . Jej dobre známa patentovaná technológia pulzujúcich prúdov zaručí, že sa kľúčové zložky anti-agingových produktov dostanú hlboko do pokožky. Práve tam sú totiž najúčinnejšie!



Ak prístroj ageLOC® Galvanic Body Spa s pulzujúcou technológiou a patentovaným rozhraním ageLOC® používate spoločne s gélom ageLOC® Body Shaping Gel, zabezpečíte tým lepšie vstrebávanie účinnej zložky do pokožky. Prístroj sa zameriava na viditeľné známky starnutia pokožky, vďaka čomu potom pôsobí štíhlejšie a jednotnejšie. Tento prístroj na starostlivosť o telo bojujúci proti známkam starnutia používa samoregulačný galvanický prúd, má podsvietený displej a vydáva zvukové signály, takže jeho použitie doma je veľmi jednoduché. Pokožka tela je hrubšia a menej citlivá, preto reaguje lepšie na pulzujúci galvanický prúd a lepšie ho dokáže využívať. Ten pomáha stimulovať, čistiť a osviežovať pokožku tak, aby sa redukovali viditeľné známky starnutia pokožky a aby pokožka vyzerala hladšie, pevnejšie a mladšie. Laboratórny výskum ukázal, že používanie galvanického prúdu môže zlepšiť prenikanie zložiek proti starnutiu do pokožky. Jeho používanie preto výrazne pomáha zlepšovať štruktúru pokožky na rukách, podbrušku, zadku a stehnách.

Ilustračné foto Zdroj: Nu Skin

Ako na to?

Prístroj ageLOC® Galvanic Body Spa používajte spolu s gélom ageLOC® Body Shaping Gel, aby ste dosiahli optimálne výsledky. Ide o dva exkluzívne produkty, ktoré spoločne rozmaznávajú vaše telo a docieľujú správny účinok zložiek proti starnutiu obsiahnutých v produktoch ageLOC. Pomáhajú redukovať vzhľad pomarančovej kože na vašej pokožke, vyčistiť ju a osviežiť, a tým obmedziť viditeľné známky starnutia. Používajte ho trikrát do týždňa na stehnách, rukách, zadku a podbrušku. Pred tým, než začnete starostlivosť o pokožku pomocou galvanického prúdu používať, si nezabudnite dôkladne prečítať používateľskú príručku. Keď budete pripravení, použite produkt ageLOC® Dermatic Effects Body Contouring Lotion, ktorý bol vedecky vyvinutý na to, aby prospešné účinky zložiek ageLOC® proti starnutiu dostal do vášho tela. Používajte ho každý deň. Zložky tohto hydratačného a spevňujúceho telového mlieka pomáhajú zmierňovať nerovnomerný vzhľad vašej pokožky, bude zamatovo jemná. Nezabudnite, že tento prístroj bol navrhnutý špeciálne na používanie na tele. Nepoužívajte ho teda na tvári, na zranenej pokožke, pokožke s modrinami ani v prípade, že máte dermatitídu alebo alergiu na kovy, ani na problematickú alebo veľmi citlivú pokožku. Na tvár a iné citlivé časti tela má spoločnosť Nu Skin riešenie v podobe systému ageLOC® Galvanic Spa®.