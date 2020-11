Bolia vás kolená? 7 tipov, ktoré prinesú úľavu. Vyskúšajte aspoň jeden

Zmeniť treba postupne dve kľúčové veci – stravu a pohyb, konkrétne zmeniť množstvo, zloženie stravy, aj stravovacie návyky, a zvýšiť pohybovú aktivitu. Ak sa toto nastaví správne nebudete mať ani pocit, že by ste jedli málo. Váš kalorický príjem by mal byť na úrovni okolo 2000 kCal na deň. Na úvod vám pomôžu kalorické tabuľky. Skúste vynechať sladené nápoje, piť len čaj, minerálku a čistú vodu. Hlavné jedlo by ste na tanieri mali mať rozložené tak aby 1/2 taniera tvorila zelenina ideálne čerstvá, ¼ bielkoviny - mäso, alebo ryba, strukoviny, vajce či tvaroh, mliečne výrobky s obmedzeným množstvom tukov, ale bohaté na bielkoviny a ¼ by mala byť príloha – teda ryža, zemiaky, cestoviny. Dôležitá je pravidelnosť jedenia, nenechajte sa vyhladovať, aby ste potom nekontrolovane nejedli. Tri hodiny pred spaním nejedzte. Pre niekoho je riešenie aj „intermitent fasting“, kedy si vyhradíte čas, ideálne 8 hodín, kedy budete jesť, napríklad od 10:00 do 18:00 hodiny. Čas si samozrejme vyhraďte podľa toho ako vám to vyhovuje. Potom už nejete nič, pijete len vodu. Denne by ste mali prejsť 10 000 krokov, čo je tak 5 až 7 kilometrov. Počítať kroky vám pomôže aplikácia v mobile alebo fitnes náramok. Počas týždňa cvičte 150 minút strednou až vysokou intenzitou. Pomôže vám s tým aplikácia do mobilu „Home workout“.