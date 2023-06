Bolí vás chrbát? Super trik lekárky: Majte poruke pohár, toto stačí urobiť

Chrbtu horúčava neprospieva. Zmyslové nervy v kĺboch, známe ako baroreceptory, môžu byť čiastočne zodpovedné za typické letné bolesti chrbta. Tieto nervy spôsobujú, že šľachy, väzy a svaly sa rozťahujú alebo sťahujú, aby sa zlepšila regulácia prietoku krvi pri zmene vlhkosti. Ak máte problémy s chrbticou, teplotné zmeny môžu ovplyvniť aj citlivé nervy pozdĺž chrbta. V lete sa preto neoplatí chrbticu vystavovať prílišnému teplu.

Skryte kríže

K sebe, samozrejme, nejde ani prílišný chlad a chrbtica. Fínska štúdia z roku 2012 skúmala takmer 135-tisíc stavebných robotníkov, ktorí väčšinu dňa strávili prácou v mraze. Zistilo sa, že hlásili viac prípadov bolesti krku a chrbta v porovnaní s pracovníkmi, ktorí väčšinu dňa pracovali vnútri. To, že chladné počasie vplýva na zdravie chrbtice, sa dá vysvetliť jedným kľúčovým mechanizmom. Chlad telu prikáže stiahnuť cievy, teda zmenší prietok krvi v tele, čo vedie k stiahnutiu svalov a väzov. Tým však aj narastá tendencia k zvýšenému napätiu a stuhnutiu. Hoci chlad nemusí byť primárnym spúšťačom ťažkostí, môže k nim vo veľkom prispieť alebo ich skomplikovať.

Statický vs. dynamický

Telu teda stačí aj statický chlad na to, aby bolo na stuhnutia v okolí chrbtice náchylnejšie. A teraz si predstavte chlad dynamický – ak na seba necháte fúkať klimatizáciu.

„Príliš nízka teplota v interiéri môže pre ľudí prinášať pocit osvieženia, ale prechod do vonkajšieho horúceho prostredia môže znamenať riziko pre ich zdravie. Chladný cirkulujúci vzduch môže vyvolávať rôzne dýchacie problémy, nachladnutie, angínové bolesti v krku, pocit upchatého nosa, bolesti dutín, bolesť hlavy, astmu, bolesti chrbtice,“ vymenúva RNDr. Oľga Miklánková z Úradu verejného zdravotníctva SR.

Zdôrazňuje, že to, ako človek reaguje na klimatizáciu, závisí od individuálnej vnímavosti, imunity a celkového zdravotného stavu. Ak ste v optimálnej zdravotnej kondícii, klíma sa vám vypomstí maximálne možno triaškou. Ak ste však problém s chrbticou mali už predtým, nesprávne používaná klimatizácia môže všetko ešte zhoršiť.

Ide o krk!

Citlivý na klimatizáciu je hlavne krk – osobitne sval sternocleidomastoideus, spájajúci kľúčnu kosť s lebkou, a horný trapézový sval. Znížením prítoku krvi do krčných svalov prestanú byť pružné, stuhnú. Jedna z pravdepodobných teórií hovorí o tom, že v chlade telo presmeruje z okolia kĺbov a svalov teplo k životne dôležitým vnútorným orgánom a do hlavy. To by vysvetľovalo, prečo v chlade cítime bolesť akútnejšie.

Klímu nemusíte hneď vypínať. Čo robíte teda zle? Pokračovanie na ďalšej strane.