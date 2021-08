Bolí vás chrbát? Pozrite sa, či nerobíte niektorú z týchto chýb

Vie potrápiť stále mladšie ročníky. Chrbát sa oplatí nielen posilňovať, ale venovať mu pozornosť aj pri bežných činnostiach. Prospeje mu nielen dôkladný pitný režim, ale i správne zaťažovanie či naopak kompenzácia jednotlivých pohybov.

Ako dlho sedíte?

Ešte dôležitejšie ako dodržiavanie správnej pozícii pri sedení je, nájsť si pravidelne čas na prestávku či aspoň zmenu pozície. Pokojne len odneste papier do vedľajšej miestnosti, či na iné poschodie. Ak si aj zacvičíte, je to ďalšie plus. Urobte tak aspoň jedenkrát za hodinu. Vsaďte na uvoľňovacie či naťahovacie cvičenia. Pomôžu klasické vzpaženia, pomalý prechod do hlbokého predklonu alebo priťahovanie hlavy k pravému a ľavému plecu. Naučte sa kompenzovať akúkoľvek jednostrannú záťaž, vrátane športovej. Všetky nerovnováhy sa snažte preventívne dorovnávať.

Stojíte a píšete správy?

Rovnako ako dlhé vysedávanie, chrbtu nevonia ani vytrvalé státie. Ak čakáte napríklad na meškajúci autobus, dajte nohu dopredu a druhú mierne dozadu. Stačí prenášať hmotnosť a chrbát uchránite pred zbytočným zaťažením. Určite pri čakaní ustavične nepozerajte do mobilu. Správne by ste ho mali držať na úrovni očí, to však nerobí takmer nikto. Hlava váži päť kilogramov, pri predklone však vytvára zaťaž ako by mala vyše dvadsať kilogramov. Zbytočne tak zaťažujete krčnú chrbticu.

Anketa Precvičujete si pravidelne chrbát? áno 36% 36%

len keď ma zabolí 45% 45%

nie 19% 19% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Zohýbate sa k predmetom?

Môže to vyzerať komicky, ale vždy je lepšie, keď predmety zo zeme zdvíhate z podrepu. Aj topánku sa oplatí šnurovať tak, že si k nej čupnete. Ak napríklad pri práci v záhrade pravidelne dvíhate bremená s ohnutým chrbtom a švihom, koledujte si až poškodenia platničiek. Časté sú najmä seknutia či zápal v oblasti chrbta. Kým zdvihnete predmet zo zeme, prejdite do podrepu, vystrite chrbát, zoberte ho do rúk a môžete sa postaviť. Do pohybu zapájajte svaly nôh.

Ste pod tlakom?

Ak sa vám hlási krčná chrbtica vo väčšine prípadov sa za bolesťou skrýva stres. Pri pocite napätia podvedome ťaháte plecia v pred, čím sa mení aj postavenie hlavy. Svaly v oblasti krčnej chrbtice začnú „tuhnúť“, čo začne postupne nepriaznivo ovplyvňovať prietok krvi. Zachrániť vás môžu nielen relaxačné techniky, ale i cielený strečing. Nezabúdajte pravidelne piť. Medzistavcové platničky potrebujú vodu, lebo s pribúdajúcim vekom strácajú prirodzene pružnosť. Platnička vysychá, dehydruje sa, preto jej pomôžete aj hydratáciou zvnútra.

Akú máte tašku?

Veľké nákupy, či príliš veľa vecí v kabelke. Za polovicou ťažkostí s boľavým chrbtom u dám, sa podľa spoločnosti britských chiropraktikov, skrýva ťažká taška. Jej priemerná hmotnosť sa pohybuje od takmer štyroch kilogramov až do deviatich. A to je na pravidelné nosenie na jednom pleci príliš veľa. Skúste si tú svoju kabelku odvážiť! Po bolesti sa môže dokonca objaviť aj vykrivenie chrbtice či bolesti hlavy. Noste radšej ruksak alebo vyložte z kabelky všetky nepotrebné veci. Platí, že na pleciach by ste mali nosiť vždy maximálne 10 až 15 percent svojej hmotnosti.