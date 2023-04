Bez žuvačky ani na krok? 15 dôvodov, prečo máte sucho v ústach

Lieky

Existuje mnoho rôznych liekov, ktoré spôsobujú sucho v ústach ako vedľajší účinok. Ak pravidelne nejaké lieky užívate, skontrolujte si opätovne príbalový leták. Nežiadúci účinok sa môže prejaviť po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch od začatia liečby konkrétnymi liekmi a to, čo ste si v príbalovom letáku prečítali kedysi, si už nemusíte pamätať. Vysušovať ústnu dutinu môžu lieky na predpis i voľnopredajné. Medzi tými na predpis, sú to najčastejšie antidepresíva, antihistaminiká a diuretiká, z voľnopredajných sú to lieky proti bolesti. Ak si myslíte, že sucho v ústach môže byť spôsobené liekom, ktorý užívate, porozprávajte sa so svojím lekárom o úprave dávkovania alebo prechode na iný liek.

Starnutie

Ako starneme, naše telo prirodzene produkuje menej slín. Môže to byť spôsobené množstvom faktorov, vrátane zmien hormonálnych hladín a zvýšeného užívania liekov. Sucho v ústach komplikuje životy seniorom oveľa častejšie ako by sa vám mohlo zdať. Obzvlášť problematické môže byť pre tých, ktorí nosia zubné protézy alebo majú iné problémy so zdravím ústnej dutiny. Ak ste o sliny prišli vekom, poohliadnite sa v lekárni po tzv. umelých slinách. Roztok si rozprašovačom streknete niekoľkokrát počas dňa do úst a bude vám lepšie.

Dehydratácia

Aj nedostatok tekutín môže spôsobiť pocit sucha v ústach a je to aj najbežnejší dôvodom tohto problému. Vyriešite ho tak, že sa jednoducho napijete. Dehydratácia spôsobuje aj ďalšie príznaky, ako sú bolesti hlavy, závraty a únava. Je dôležité, aby ste počas dňa doĺlňali tekutiny priebežne. Na doplnenie tekutín je najlepšia čistá voda, ale piť môžete aj neosladené bylinkové a ovocné čaje a pitný režim občas osviežte minerálnou vodou. Pozor na nápoje s obsahom cukru a kofeínu, z ktorých vás môže smädiť. Ak často pijete čaje z harmančeka alebo repíka, môže sa u vás objaviť sucho v ústach.