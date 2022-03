Behajú vám doma "rybičky"? Čo to prezrádza o zdraví vašej domácnosti?

Rybičky, rybenky, švehly – rôzne pomenovanie pre ten istý problém. Striebristý hmyz, ktorý vylieza v noci. Ak ich máte doma, prezrádzajú, že je u vás až príliš vlhko. Môžete ich naháňať, ale i zbaviť sa zdroja, teda vlhkosti.

Drobný bezkrídly hmyz obľubujuje vlhko a tmu. Rybičky, rybenky, švehly – rôzne pomenovanie pre ten istý problém. Zdroj: Shutterstock

Švehly sa živia prevážne plesňami a omrvinkami ľudskej potravy, rastlinnými zbytkami, papierom, obľubujú škrob aj cukor.

Vlhko aj plesne

Jeden problém, ktorý máte doma je vlhko! Ten druhý sú pravdepodobne plesne, z ktorých vaše "rybičky" žijú. V kúpeľni totiž sotva nájdu omrvinky. Ak však v kútoch ukrývate krabice zo sťahovania, staré látky, ktoré sa ešte hodia na handry, môžu ich lákať aj tie. Okrem kúpeľní, obývajú aj záchody a komory. V skladoch a pivniciach zaliezajú pod debny a povaľujúce sa predmety. Ak však máte doma extrémne vlhko aj v iných miestnostiach, nasťahujú sa pokojne do šatníka, knižnice - do kníh, pod tapety či do gauča. V panelákoch sa najčastejšie rozširujú po vodovodných a odpadových rúrach. Vyhovuje im izbová teplota.

Švehla obyčajná – Lepisma saccharina

je nočný hmyz

dĺžka jej tela je 7-10 mm

má strieborne lesklé zafarbenie

samička kladie 2 – 20 vajíčok

žije 3 roky

pri pohybe pripomína striebornú kvapku vody alebo rybičku

živí sa odpadkami organických látok.

najväčšie škody vie spôsobiť na tapetách vyžieraním lepidla pod nimi

jej prítomnosť je jasným signálom nezdravej vlhkosti v byte

Čo robiť proti vlhku?

Vetrajte pravidelne dva až tri razy do dňa. Otvorte okná či dvere dokorán na desať minút a vyvolajte intenzívny prievan. Nevetrajte cez vetračky. Ak chcete mať prívod vzduchu zvonka, použite radšej mikrovetranie.

Miestnosti vykurujte minimálne na dvadsať stupňov Celzia, v nezateplených starších domoch ešte pokojne prikúrte.

Kúpte si vlhkomer a teplomer. Snažte sa dodržiavať relatívnu vlhkosť vzduchu v rozmedzí päťdesiat až päťdesiatpäť percent pri teplote vzduchu dvadsať stupňov Celzia.

Pri varení používajte odsávač pary, pri praní, sušení bielizne a pri sprchovaní otvorte okno alebo zapnite ventilátor. Pravidelne upratujte, vyprášte aj matrace, koberce, závesy.

Kvety v byte či v dome pestujte v rozumnej miere, zvyšujú vlhkosť.

Nezabúdajte, že prídavný zdroj vlhkosti predstavujú aj domáci miláčikovia a malé deti.

Odstráňte stavebné poruchy, ktoré zapríčiňujú zatekanie a lokálne tepelné mosty. Dajte si pozor na neodborné zatepľovanie a výmenu okien.

Ak bývate v nezateplenom byte či dome, nebráňte prúdeniu vzduchu a ohrievaniu vonkajších stien nábytkom, závesmi, tapetami, vnútorným zateplením.

Pravidelne pred sezónou si dajte vyčistiť klimatizáciu – nielen pre rôzne choroboplodné zárodky, ktoré sa cez ňu šíria, ale aj pre plesne.

Nenechávajte v byte zvyšky potravín. Plesnivé okamžite vyhoďte.

Prítomnosti švehlí najlepšie predídete častým vetraním miestností, vysušovaním vlhkých miest a udržiavaním čistoty – odstraňovať prázdnych krabíc, kôpok novín a časopisov, povaľujúcich sa predmetov. V prípade potreby možete použiť dostupné insekticídne prípravky proti lezúcemu hmyzu. Webová stránka Lepšie bývanie však radí aj ďalšie skvelé tipy ako sa zbaviť "rybičiek" v domácnosti.

1. Pohárová pasca

Švehly môžete pochytať pomocou pasce urobenej zo starého pohára. Z vonkajšej strany ju olepte krycou páskou alebo motúzom, aby po nej mohli bez problémov vyliezť. Do vnútra vložte kúsok chleba. Rybičky vlezú za dobrotou, no naspäť sa po klzkom skle nevyšplhajú. A ráno ich z pohára vysypete.

2. Cédrové hobliny

Švehly neznášajú vôňu cédra, čo môžete využiť najmä vo vlhkých pivniciach. Rozsypte hobliny po obvode celej miestnosti, spoľahlivo rybičky udrží mimo. Raz za týždeň treba hobliny vymeniť.