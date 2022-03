Antidepresívny jedálny lístok: Zlepší náladu i postavu. Päťku si dajte hneď ráno!

Nie, nie je. Normálny pohlavný styk by mal prinášať obom partnerom uspokojenie. Muž ani žena by pri ňom ani po ňom nemali pociťovať žiadnu bolesť. Samozrejme, ak nejde o niektoré bizarné sexuálne praktiky. Odporúčal by som vyšetrenie moču u oboch partnerov v čase pociťovania ťažkostí na všetkých možných pôvodcov zápalu vrátane ochorení prenosných pohlavným stykom. Vyšetrenie realizuje urológ. U ženy je vhodné aj gynekologické vyšetrenie. Pomerne často sa stáva, že sa do močovej rúry a močového mechúra dostanú baktérie z konečníka, najmä pri opakovanom striedaní vaginálneho a análneho sexu či iných podobných praktikách. Keď sa zistí pôvodca ochorenia, lekár vám predpíše cielenú liečbu. Ak sa žiaden pôvodca nezistí, existujú voľnopredajné viaczložkové preparáty zabraňujúce uvedeným ťažkostiam, ktoré sa užijú pred pohlavným stykom a po ňom. Ak sa zistia ako pôvodcovia ťažkostí baktérie z črevnej flóry E. coli, ako prevenciu je možné užívať voľnopredajný preparát s obsahom xyloglukánu, ktorý pôsobí aj v čreve.