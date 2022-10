Trápi vás zápcha či pomalé črevá? Vyskúšajte túto cukrovinku!

Aj lekári uznávajú, že žuvačka môže mať niekoľko pozitívnych vlastností. V prvom rade na zuby. "Žuvačka bez cukru dokáže vďaka zvýšenému prietoku slín chrániť zuby pred zubným kazom. Sliny znižujú demineralizáciu skloviny, takže sa znižuje výskyt kazov, neutralizuje sa kyslosť zubného povlaku a znižuje jeho množstvo," konštatuje zubný lekár Cyril Vidal. To môže byť užitočné najmä po konzumácii jedla mimo domova. Odporúča sa žuť žuvačku 3-krát denne, teda po hlavných jedlách, a to po dobu 20 minút po jedle. Tieto vlastnosti žuvačiek sú obzvlášť účinné, ak obsahujú fluoridy alebo xylitol. Samozrejme, že žutie žuvačky nenahrádza klasické čistenie zubov a už vôbec nie medzizubné kefky či používanie zubnej nite.

Žuvačky a dobrý vplyv na trávenie

Mnohí rodičia radi deťom tvrdia, že žuvačka je nezdravá, a možno si to aj naozaj myslia. No žuvačka môže mať aj pozitívne účinky na tráviaci systém, najmä v prípade zápchy. Žuvačka totiž aktivuje črevnú peristaltiku, čiže schopnosť čreva sťahovať sa, aby sa umožnil prechod črevného obsahu. Štúdie napríklad preukázali priaznivý vplyv na rýchlosť obnovenia priechodnosti čreva po operácii pri žutí žuvačky. Žuvačka môže pomôcť aj pri zápche spôsobenej napríklad hypotyreózou.

Umelé sladidlá neprospievajú

Na druhej strane ale žuvačky môžu mať aj škodlivé účinky a sú zodpovedné za poruchy trávenia. Ide o to, že obsahujú syntetické sladidlá, ktoré pomáhajú udržať chuť dlhšie ako klasický cukor. Obsahujú aj konzervačné látky. Látky ako xylitol, manitol, sorbitol alebo aspartám majú tendenciu zvyšovať riziko príznakov syndrómu dráždivého čreva, najmä nadúvanie a plynatosť. Nadmerné nadúvanie môže tiež súvisieť s prehĺtaním nadmerného množstva slín.

Na žuvačkové chudnutie sa nespoliehajte

Niekedy sa zvykne tvrdiť, že žuvačka dokáže potláčať chuť do jedla a teda s ňou môžete schudnúť. Neexistujú ale žiadne štúdie, ktoré by to dokazovali. Avšak žuvačka môže aspoň trochu pomôcť pri pocite hladu, lebo jej žutie môže aspoň dočasne znížiť ťažko potlačiteľnú túžbu po jedle.

Sú žuvačky bez cukru lepšie pre zdravie?

Syntetické sladidlá sú, samozrejme, lepšie v tom, že kalorický obsah žuvačky je znížený na minimum a jej vplyv na hladinu cukru v krvi je teda mierny alebo nulový, čo je skvelé napríklad pre diabetikov. Tieto sladodlá však môžu mať vedľajšie účinky, už spomínané gastrointestinálne ťažkosti a môžu tiež vyvolávať chuť na cukor.

A pokiaľ ide o náhodné či aj úmyslené prehltnutie žuvačky, nejde o nič nebezpečné. Žuvačka jednoducho odíde opačným koncom...