Zbohom zápcha! 10 jednoduchých zmien rozhýbe vaše črevá

Zápcha je jedným z najčastejších problémov. Jej príčinou býva sedavý životný štýl a zlé stravovacie návyky. Znepríjemňuje vám fungovanie počas celého dňa a je nutné ju čím skôr riešiť. Pri zápche totiž hrozí dlhý kontakt škodlivín s črevnou stenou. Mohli by ju dráždiť, poškodzovať a hrozí, že znovu preniknú do krvi. Kedy už hovoríme o zápche? Ak ide o ťažké, predĺžené a nepravidelné vyprázdňovanie tvrdej stolice. Často spôsobuje bolesť až krvácanie.

Čo sa zmenilo?

Vinníkom zápchy môže byť i stres, zmena prostredia alebo prirodzene lenivšie črevo. Sú aj vážnejšie príčiny ako rakovina či zápal hrubého čreva a zrasty. Existuje tiež ochorenie, pri ktorom v istej časti hrubého čreva chýbajú nervové vlákna a postihnutý úsek sa preto nehýbe.

Ešte pred návštevou lekára vyskúšajte niekoľkodňovú úpravu stravy a podporte trávenie malými rituálmi:

1. Zmäkčujte

Pitný režim je absolútny základ. Po ústnej hygiene začínajte deň citrónovou vodou. Dôležité je, aby ste pili pravidelne počas celého dňa. Ak ste dehydrovaní, organizmus si chýbajúce tekutiny odsaje z črevného obsahu a vaša stolica sa zmení na tvrdú skalu. Čistá voda je ideálna. Nepite džúsy z obchodov. Chemické konzervanty a stabilizátory zbytočne zanášajú črevnú sliznicu, a to je to posledné, čo teraz potrebujete. Keď už, ovocie si odšťavte doma. Nepreháňajte to s kávou a úplne si odoprite kolové nápoje a čierny čaj.