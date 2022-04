Ako začať s chudnutím? TOTO pomohlo Natálii, ktorá zhodila 23 kg!

Bola vždy aktívna a pravidelne cvičila. Hoci nepatrila k ženám, ktoré mohli zjesť hocičo a hocikedy, vždy si to vedela ako-tak ustriehnuť. Keď sa jej narodila dcérka Viky, jej každodenný kolobeh sa zmenil. Prebaľovanie, kŕmenie, uspávanie a každý deň dookola to isté.

„Cez deň som rýchlo niečo zjedla, nepozerala som až tak na stravu, sústredila som sa na dieťa. Keď malá zaspala, ja som sa začala odmeňovať. Čo som videla, to som jedla. Najväčším prehreškom boli sladkosti, čokolády. Večer som si vynahradila všetko. Jedla som bezhlavo, pečivo, vyprážané jedlá… To sa rýchlo ukázalo aj na váhe,“ spomína si mladá mamička na večerné prejedačky.

Kilá navyše skrývala pod veľké blúzky a svetre. Zdroj: archív Natália Liptáková

„Vravela som si, dám si pizzu a pôjdem na spining. Hoci som cvičila, necítila som sa dobre vo svojom tele, kilá robia svoje.“ Keď si nedokázala zapnúť obľúbené oblečenie, vedela, že to takto ďalej nemôže ísť. „Pri pohľade do zrkadla, som videla, že som veľká. Schovávala som sa vo veľkom oblečení. Pomaly som sa už do ničoho nezmestila. V jeden deň som si preto povedala dosť a kompletne som zmenila životosprávu.“

Pestrý tanier

So zmenou jedálneho lístka začala, keď mala 83 kilogramov. „Vyradila som pečivo, cestoviny, sladené nápoje, sladkosti a vyprážané jedlá. Začala som viac piť čistú vodu, čo bolo predtým u mňa nepredstaviteľné. Vypiť pohár čistej, neochutenej vody,“ hovorí o prvých radikálnych krokoch.

Dôležitá bola pravidelnosť, teda jesť päťkrát do dňa a skoncovať s večerným prejedaním. „Na začiatku to bol pre mňa najväčší problém,“ priznáva. Keď ju ale večer prepadla chuť na sladké, nedala si už čokoládu, ale proteinový puding či jogurt s ovocím a müsli. „Pečivo som vymenila za proteinový chlieb a tortily. Rada s jedlom experimentujem, skoro všetko sa dá pripraviť na zdravší spôsob, či už je to pizza, koláčik alebo langoš. Aj cestoviny si dnes už viete kúpiť fazuľové či hrachové,“ radí Natália tipy, ktoré jej pomohli pri redukcii váhy.

Najdôležitejšie bolo zmeniť jedálny lístok a skončiť s večerným prejedaním. Zdroj: archív Natália Liptáková

Kalórie si nikdy presne nerátala a podľa nej sa dá schudnúť aj bez toho. „Našla som si svoju cestu v stravovaní. Aby som nebola hladná, dôležité si bolo zostaviť plnohodnotný tanier. Ten by mal obsahovať dostatok zeleniny, strukovín, bielkovín i sacharidy, napríklad zemiaky,“ dopĺňa.