Ako začať s chudnutím? Toto pomohlo Katke, ktorá zhodila 40 kíl

Nepatrila k ženám, ktoré mohli zjesť hocičo a boli štíhle. „Vždy som si na to musela dávať pozor. Ale dalo sa to. Cvičila som, chodila na korčule,“ hovorí fotografka Katka Vrbová (41), ktorá sa prestala kontrolovať v tom, čo je, keď prišli deti. V jej prípade hneď dve naraz. „Človek zrazu nemá čas a padne do iného kolotoča povinností. Menej sa sústredí na seba a viac na to, aby sa mali deti dobre, bolo upratané. Je rád, keď si ráno dopije kávu a namiesto obeda doje, čo deti nechali,“ hovorí mama dvojčiat o „dojedačkách“, ktoré boli podľa nej jeden z hlavných dôvodov postupného nárastu hmotnosti. Ku kilám navyše prispelo aj nepravidelné stravovanie a menej pohybu. „Keď boli deti mále a spali veľa v kočíku, chodila som na trojhodinové prechádzky. Keď trochu vyrástli, prestali spať v kočíku a skončili sa aj dlhé prechádzky. Potom som si občas dala večer na gauči pohár vína, oriešky. A už to išlo, kilečko, dve...“

Veď od pondelka

To, že začne chudnúť, si Katka v priebehu posledných siedmich rokov, odkedy sa narodili deti, povedala viackrát. „Vždy to však vyzeralo tak, že jeden deň som chudla a na druhý som upiekla koláč a povedala si, že si dám len kúsok. Podobne to bolo s pohybom. Keď sa mi nechcelo cvičiť, povedala som si, že, veď od pondelka.“ Po neúspešných pokusoch prišla v marci prvá vlna pandémie. „Začalo sa vo veľkom kváskovať a ja som vtedy pribrala preto desať kíl,“ spomína si na časy, keď jej ručička na váhe ukazovala už 105,5 kila. Častejšie ju bolievali kríže a telo jej vlastne signalizovalo, že niečo nie je úplne v poriadku. Dodnes nechápe, ako to mohla nechať zájsť tak ďaleko.

Dovolenka pár rokov dozadu. Zdroj: archív K.V.

Vždy sa o seba starala. Chodila pravidelne ku kaderníčke, na manikúru či pedikúru, no kilá, ktoré sa na ňu začali lepiť, si akoby nevšímala. Aj keď sa navonok tvárila, že je so sebou spokojná, rastúca hmotnosť ju trápila. „Vnútorne ma to hnevalo. Mám krásnu zdravú rodinu. Darí sa nám. Mám úžasnú prácu, ktorú milujem, a trápi ma to, ako vyzerám. Ale nie som schopná a ochotná urobiť nič pre to, aby sa to zmenilo,“ hovorí žena, ktorá profesionálne fotí portréty rodín. So svojou sa však vtedy nafotiť nechcela... V apríli minulého roku oslávila štyridsiatku a povedala si dosť: „Nie som taká stará, aby som vyzerala a cítila sa takto.“

Zmena života

Katka bola odhodlaná a rozhodla sa pre radikálnu zmenu. Prvým krokom bolo spojiť sa s niekým, kto jej pomôže. Nechcela žiadne škatuľkové diéty. Dôležitejšie bolo pre ňu naučiť sa zdravšie stravovať – čo, koľko a kedy si dať na tanier. Oslovila odborníčku, ktorá jej zostavila jedálny lístok a prvého júna začala svoju premenu realizovať. „Jedálny lístok bol nastavený na základe mojej váhy, výšky a fyzickej aktivity. Strava bola vyvážená, pestrá a mám pocit, že som nikdy tak veľa nejedla. Môj muž sám povedal, že keď ma vidí, len jem,“ hovorí s úsmevom po tom, čo si uvedomila, že sa nedala na diétu, ale zmenu životného štýlu. Tá sa jej páčila, chutila a hlavne fungovala. Kilá išli postupne dole.

Základom bolo jesť pravidelne päťkrát denne. „To, aké je to dôležité, som pochopila, keď som počas jedného týždňa vynechala desiatu či olovrant. A váha sa zrazu zastavila,“ hovorí Katka, ktorá chudla v priemere pol kila až kilo za týždeň.

Podráždený žalúdok?

Keď sa jej po deviatich týždňoch podarilo schudnúť na 89 kíl, zradilo ju zdravie. „Dlhodobo som mávala bolesti žalúdka. Hoci som vedela, že prídu, keď si dám tu kysnutú buchtu, povedala som si, že tabletka pomôže. Nepomohla vždy. Párkrát som bola aj na pohotovosti, kde ma odbili s tým, že som len niečím podráždila žalúdok,“ spomína si na obdobie, keď sa v jedle vôbec neobmedzovala.

-40 kíl za necelý rok Zdroj: archív K.V.

Väčšie problémy sa však ohlásili až zmenou stravy. „V lete som dostala záchvat a v nemocnici zistili, že to nie je len podráždený žalúdok, ale žlčník,“ ktorý si dala Katka v decembri radšej vybrať. Dnes už problémy nemá a okrem žlčníka sa vzdala natrvalo kysnutej buchty. Zo stravy úplne vyradila sladkosti, alkohol, múku, nanajvýš si dopraje bielkovinový či ryžový chlieb. „Rodine občas buchty upečiem a uvarím im aj segedínsky s knedľou, ale ja si to nedám,“ konštatuje a dodáva, že sa nevzdala potravín, ako sú zemiaky, ryža a občas si dá aj cestoviny. Ale všetko s mierou. Veľmi jej pomohlo, že si jedlo váži a vďaka tomu to nepreháňa napríklad s prílohou. „Pochopila som, že človek môže jesť akokoľvek zdravo, ale ak sa prejedá, a tým zdravým jedlom, nikdy neschudne,“ vysvetľuje Katka.

Veľkou motiváciou jej neboli len kilá, ktoré išli krásne dole, ale upravili sa jej aj problémy s trávením. „Dva roky som užívala lieky na pálenie záhy, lebo som zo všetkého mala kyselinu. Asi po dvoch až troch týždňoch po zmene stravy som ich úplne vysadila a odvtedy som ich už nepotrebovala.“