Ako vybrať matrac pre dieťa: Každý vek si žiada niečo iné

Od narodenia do troch rokov

„Obzvlášť u takýchto malých detí je potrebné klásť dôraz na správnu ortopedickú podporu tela, pretože rastú práve počas spánku. Mali by spať vo svojej postieľke, ideálne na matraci zo studenej peny. Pre takéto malé deti je vhodná pamäťová pena, do ktorej telíčko zapadne a nemá tak dostatok priestoru na prirodzený rast,“ radí Radomír Šmahlík, spánkový poradca Magniflex.



Matrac Fiaba 5 Plus je to najlepšie riešenie pre bábätká a deti do 3 rokov. Špeciálna hyperpriedušná strana s 3D lemom umožňuje dojčaťu dýchať aj s hlavičkou zaborenou do matraca. Jadro matraca tvorí vrstva studenej peny Eliosoft a vrstva studenej peny Elioform, ktoré zaisťujú telíčku dokonalú ortopedickú podporu, ktorá je tak dôležitá pre zdravý rast a vývoj dieťaťa.

Ilustračné foto Zdroj: Magniflex

Od veku predškolského

„Akonáhle dieťa prejde z detskej postieľky do normálnej, môžete si obstarať matrac s max 2 cm pamäťovej peny. Matrac by nemal byť úplne mäkký, mal by pekne kopírovať telo, aby chrbtica bola v polohe na boku v rovine a v polohe na chrbte v prirodzenej krivke,“ odporúča Radomír Šmahlík.



Stredne mäkký matrac Massaggio Light s 18 cm vrstvou studenej peny Eliosoft a 2 cm vrstvou pamäťovej peny Memoform, ktoré sú prešité v poťahu. Snímateľný a prateľný poťah z 3D textílie zaisťuje ešte lepšie prevzdušnenie matraca.

Ilustračné foto Zdroj: Magniflex

Tip pre mladých športovcov

MagniStretch Sport 9 nadväzuje na úspech predchádzajúcich matracov z kolekcie MagniStretch. Stredne tuhý matrac je 23 cm vysoký, s jadrom zo 16 cm tuhšej peny Elioform a 5 cm mäkšej peny Eliosoft. Vďaka patentovanej technológii poskytuje telu počas spánku pretiahnutie porovnateľné s 3D minútami intenzívnych strečových cvikov zameraných na pretiahnutie a uvoľnenie chrbtice.

Ilustračné foto Zdroj: Magniflex

