Ako starnú muži? Telesne nič moc, ale niečo je predsa len super

Rednúce vlasy, ochabujúce svalstvo, deravá pamäť a sex ako manželská povinnosť sú neklamné príznaky starnutia. Nič sa proti tomu nedá robiť, no je lepšie poznať svojho nepriateľa a tak sa pozrime na to, o čo vás vek ešte pripraví.

Hlava

Starnúci muži majú častejšie problémy s pamäťou, rečou, úsudkom a myslením ako ženy. A nie je to preto, že by bol mozog mužov opotrebovanejší. Tieto problémy spočiatku nemusia znemožňovať každodenné fungovanie, no znepríjemňujú život postihnutému a neraz aj jeho okoliu. Spomínaným ženám však nie je čo závidieť, ich častejšie postihuje alzheimer, oproti ktorému sú spomínané ťažkosti malina.

Sila

Svaly ochabujú a s nimi ubúda aj síl. Začína to po štyridsiatke a končí päť rokov po sedemdesiatke. Nezáleží na tom, koľko času strávite v posilňovni, úbytku síl nezabráni ani najvymakanejší svalnáč. Práve strata svalovej hmoty a s ním spojený úbytok síl je príčinou nepohyblivosti seniorov. V súčasnosti sa však testujú preparáty, ktoré by tento problém mohli odstrániť. Už len sa toho dožiť.

Pokračovanie článku na ďalšej strane