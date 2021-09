Ako sa správne starať o uteráky? Proti zápachu zaberá 1 lacná vec. Máte ju doma

Predpokladám, že operačný zákrok, pri ktorom vám do chrbtice vložili titánové fixačné tyče, ste absolvovali ako trinásť-, štrnásťročná. Podľa mojich výpočtov ich máte v tele už štrnásť rokov! O tom, ako dlho má zostať oporná konštrukcia po operácii v tele, rozhoduje operatér. Vo všeobecnosti platí, že každý cudzí, teda aj kovový materiál, by mal byť po limitovanom čase extrahovaný, teda vybraný z tela. Odporúčam vám čo najskôr navštíviť ošetrujúceho lekára.

Skolióza je vykrivenie chrbtice do strany. Ak nepomáha konzervatívna liečba, teda nosenie korzetu, a aktívna rehabilitácia, a vychýlenie je väčšie ako 35 až 40 stupňov, ortopéd indikuje operačný zákrok, pri ktorom sa do chrbtice vkladajú fixačné tyče. Majú za úlohu vyrovnávať krivku skoliózy. Po skončení rastu nasleduje ďalší zákrok, počas ktorého operatér vyberie z chrbtice opornú konštrukciu. Po druhej operácii by mala opäť nasledovať dlhodobá rehabilitácia a trénovanie bežných návykov.