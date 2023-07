Ako sa správne starať o svoje srdce a čistiť cievy?

Základom je jedálniček

Obrovský vplyv má na stav vašich ciev spôsob stravovania. Preferujete tučné a sladké jedlo, ktorým sa navyše prejedáte? Potom je veľmi pravdepodobné, že sa vaše cievy začnú postupne zanášať, čo pocítite v pokročilom veku. Výrazne si zvyšujete riziko kardiovaskulárnych chorôb.



Nezdravé nasýtené mastné kyseliny (maslo, masť, mliečne výroby, ale aj kokosový alebo palmový olej) vymeňte za nenasýtené. Vo vašom jedálničku by sa teda mali objavovať orechy a semienka, a to v akejkoľvek podobe, napríklad vlašské orechy, chia semienka, pistácie a ďalšie. Ďalej zaraďte namiesto hovädzieho a bravčového mäsa viac rýb – pstruha, lososa, sardinky a ďalšie.



Vyhnúť by ste sa mali vyprážaným jedlám, instantným pokrmom a ďalším silne procesovaným jedlám. Preferujte čerstvé suroviny a úpravu pečením v rúre, varením v hrnci či dusením na pare.



Namiesto hladovania a následného prejedania sa veľkými porciami radšej konzumujte viac menších porcií v priebehu celého dňa.

Eliminujte zlozvyky

Najrôznejšie nezdravé návyky majú negatívny vplyv na srdce a cievy. Obmedzte teda konzumáciu alkoholu alebo fajčenie, obe tieto „činnosti“ majú značne nepriaznivý vplyv na náš organizmus vrátane negatívneho dopadu na kardiovaskulárny systém.

Srdce je sval a svaly potrebujú tréning

Naše telo má rado pravidelný pohyb. A pretože aj srdce je sval, nie je výnimkou. Hoci ide o sval, ktorý pracuje aj vo chvíľach, keď sme v kľude, má naňho fyzická aktivita priaznivý vplyv - a to priamo aj nepriamo.



Nepriamo pomáha fyzická aktivita vďaka tomu, že spaľujeme kalórie a chudneme. Vyrovnáva sa hladina cholesterolu, zrýchli sa látková výmena. Skrátka naše telo pracuje lepšie, pokiaľ je v kondícii. Srdcu vďaka tomu uľavíte.



Priamo má fyzická aktivita na srdce vplyv podobne ako na svaly pri posilňovaní. Pokiaľ sa trochu zadýchate a srdce rozpumpujete, zocelíte ho. Nie je ale príliš dobré sedieť týždeň doma a potom sa doslova zničiť náročným intervalovým tréningom. Oveľa lepšie urobíte pravidelnými prechádzkami, vyklusávaním či prechádzkami na bicykli. A pokiaľ sa takto pravidelne hýbete, potom môžete raz za čas zaradiť aj aktivitu náročnejšiu. Nasaďte preto vaše obľúbené športové oblečenie a vyrazte trénovať.

Upokojte sa, odpočívajte

Rovnako tak, ako srdcu prospieva fyzická aktivita, má naň priaznivé účinky aj pokoj a odpočinok. V prvom rade by ste mali eliminovať stres. Tlkot srdca od stresu rozhodne nie je ničím, po čom túžite. V pokročilejšom veku takáto situácia môže viesť aj k infarktu. Ak trpíte teda stresom, odbúrajte jeho príčinu, prípadne skúste meditácie alebo terapie u odborníka.



Dôležitý je aj dostatok spánku. Spať by ste mali v priemere osem hodín denne. Kto spánok klame, tiež si zarába na problémy nielen so srdcom. Urobte teda zo spánku jednu zo svojich životných priorít. Akokoľvek také vyhlásenie môže znieť zvláštne, spánok často šidíme už počas školských rokov a tento zlozvyk si prenášame aj do veku produktívneho.