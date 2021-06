Ak rozprúdite lymfu, chudnutie pôjde ľahšie. Ako na to?

Či už sa rozhodnete zhodiť pár kilogramov alebo si hmotnosť len udržiavať, pohyb musí byť pevnou súčasťou životného štýlu. Oplatí sa to hneď z niekoľkých dôvodov. Lymfa sa sama nerozprúdi. Na to, aby sa kvalitne odplavovali škodlivé látky, musíte ju rozhýbať, ideálnym spôsobom je cvičenie. Rovnako dôležité je i budovanie svalovej hmoty. Bez nej si len s ťažkosťami udržíte vystretý chrbát a kvalitnú fyzickú kondíciu. A svoju úlohu zohráva aj dávka endorfínov. Očistné kúry často sprevádza zlá nálada. Stačí si zacvičiť jogu alebo pilates a hneď sa vrátite do rovnováhy.

Vyberte si správne

Aké druhy cvičenia sú pri detoxe vhodné? Orientujte sa skôr na jogu, pilates alebo na taiči. Hoci sa vám môžu zdať na prvý pohľad pomalé a nudné, výborne rozprúdia energiu, ale pomôžu i tráveniu či pevnému držaniu tela. Ak sa vám počas týždňa skomplikuje program, nájdite si čas aspoň na tridsaťminútovú prechádzku. Týmto jednoduchým spôsobom naštartujete látkovú premenu a zlepšíte prekrvenie celého tela. Ideálna je klasická joga, hathajoga. Výsledkom pravidelného cvičenia bude harmonické fungovanie celého organizmu. Počítajte s tým, že má striktnejšie pravidlá ako napríklad power joga.

Necvičte cez bolesť

Nedajte sa odradiť a pokojne začnite cvičiť jogu, aj keď sa vám zdá, že s vyšou ohybnosťou to pokrivkáva. Dotiahnuté pozície v joge vyzerajú úžasne a môžu byť pre vás výbornou inšpiráciou. Dopracujete sa k nim postupne. Ohybnosť nie je podmienkou cvičenia. V prvých hodinách ide najmä o trpezlivosť. Nikdy necvičte napriek bolesti, asánu ukončite v polohe, ktorá je vám príjemná. Pri pravidelnom cvičení si telo na pohyb zvykne a určite budete robiť pokroky. Výhoda je i to, že joga je založená na rovnováhe. Po každom predklone príde záklon, preto je to ideálny spôsob, ako sa zbaviť dysbalancií. Prvé pokroky sa objavia do dvoch mesiacov.

Ideálne pozície

Výborné sú rozličné výkruty, či už v sede, alebo v stoji. Postavte sa do stoja rozkročného, na šírku pliec. Chodidlá nevytáčajte, smerujú vpred. Rozpažte vo výške pliec, ruky zohnite v lakťoch. S nádychom vytočte trup doľava. S výdychom zopakujte pohyb doprava. Spodná časť tela zostáva pri pohybe pevná. Vhodná je aj pozícia pes alebo strecha. Začnite v kľaku na kolenách, oprite sa o dlane. Potom cez špičky dvíhajte zadok nahor. V záverečnej fáze máte vystreté nohy i ruky, hrudník ťahajte k stehnám. Hlavu spustite voľne nadol.

Pevné svaly vďaka pilatesu

Dôležitou súčasťou pilatesu a jedným z hlavných princípov je práca s dychom. Správna technika je alfa a omega tohto cvičenia. Rovnako ako pri joge, aj v tomto prípade platí, aby ste aspoň pár hodín absolvovali pod dohľadom odborníka. Pracujete totiž hlavne s vnútornými svalmi. Je vašou prioritou pri cvičení schudnúť? Pilates nie je to klasické aeróbne cvičenie, takže určite nespálite toľko kalórií ako napríklad pri behu. Vybudujete si však svalový tonus, čo sa môžu odraziť aj na vašej postave. Budete pôsobiť opticky štíhlejšie, s veľkou redukciou hmotnosti však nepočítajte. Vďaka pevnému svalstvu však postupne budete spaľovať viac kalórií a naštartuje sa i metabolizmus.

Vyskúšajte taiči

Aj keď taiči na prvý pohľad pripomína ladný tanec, patrí medzi bojové umenia. Je však založené skôr na uvoľnenosti a vnútornom pokoji ako na sile. Taiči môže cvičiť skutočne ktokoľvek. Je vhodné pre každú vekovú kategóriu a nemusíte mať žiadne športové skúsenosti. Cvičí sa pomaly, plynulo a v pravidelnom rytme. Taiči spája v sebe mužský a ženský princíp rovnako ako jin a jang. Mnohí považujú taiči za meditáciu v pohybe. Je to výborný spôsob, ako sa zbaviť stresu.

Naučíte sa dýchať, uľahčíte tráveniu

Zlozvykom tejto doby je plytké dýchanie. Čím rýchlejšie však dýchate, tým viac krvi musí srdce prepumpovať. Naplno pracujú aj pľúca a obličky. Všetkým orgánom potom hrozí, že sa rýchlejšie opotrebujú. Pri joge sa naučíte sústrediť na dych. Využíva sa hlboké dýchanie. Nadychujete sa prevažne nosom, vydychujete ústami. Ak sa naučíte správne dýchať, telo sa okysličí, uvoľnia sa svaly v okolí chrbtice. Najväčšou chybou pri akomkoľvek pohybe je zadržať dych. Každý pohyb musí sprevádzať pravidelné dýchanie.