Ako sa pripraviť na očkovanie? 5 vecí môže zvýšiť účinnosť vakcíny

Operácia žlčníka je vždy radikálny zásah do organizmu, kedy sa odstraňuje celý žlčník. Pri jeho vybraní v kľudovom štádiu je poškodenie organizmu ako celku malé. Pri komplikáciách ako je zápal, hnisanie, a iné vznikajú v organizme rôzne metabolity, s ktorými si telo samé ťažko poradí. Hojenie je síce normálne, ale je zvýšená spotreba vitamínov a stopových prvkov. Preto v komplikovaných prípadoch je infúzna terapia vitamínom C medicínsky indikovaná. Celkovo je popisované zlepšenie u všetkých nešpecifických stavov. V USA je trendom mať napichnutú žilu kvôli podávaniu vitamínu C dlhodobo. Nadmerne jednorazovo podané množstvo vitamínu C je vylučované z organizmu okamžite močom. Preto je vhodné podávanie dlhodobé, opakovane a biologicky aktívnych prípravkov.