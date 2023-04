Ako predchádzať demineralizácii zubnej skloviny a zubnej citlivosti?

Akú úlohu zohráva hydroxyapatit v procese remineralizácie?

Prirodzenou súčasťou zubnej skloviny je hydroxyapatit, ktorýna zubnej sklovine vytvára ochranný obal. Uzavrie dentínové tubuly, cez ktoré sa kyseliny nemajú ako dostať k nervom. Je bohatý na vápnik, fosfor a iné minerály, vďaka ktorým je zubná sklovina tvrdá. Okrem uzatvorenia dentínových tubulov sa vytvára aj ochranná vrstva, ktorá je dostatočne hrubá a odolná voči pôsobeniu kyselín.

Môže rozpad hydroxyapatitu postihnúť aj vás?

Štruktúra hydroxyapatitu sa pri poklese pH v ústnej dutine pod 5,5 rozpadá, čo sa deje hlavne pri vzniku zubného kazu, ktorý vzniká z potravín a sladkostí, ktoré počas dňa konzumujeme. Netreba však zabúdať ani na správne čistenie zubov a používanie medzizubných kefiek. Tými vyčistíte aj miesta, ku ktorým sa klasická zubná kefka nedostane. nesprávnym či nedostatočným čistením zubov. Vedeli ste, že existuje detektor povlaku, ktorý priamo na vašich zuboch identifikuje, či sú umyté správne?



Rozpúšťanie hydroxyapatitu je spôsobené aj kyslou stravou a nápojmi, ktoré počas dňa konzumujeme. Zubná sklovina stráca potrebné minerály a po konzumácii za pol hodiny sa pH v ústnej dutie vyrovná. Príkladom môže byť aj čokoláda. Odporúča sa zjesť kocka čokolády naraz ako ju vyjedať počas celého dňa. Medzi ďalšie rovnako obľúbené potraviny patrí víno, káva, sekt, ale aj čerstvé ovocie a zelenina. Najhoršiu skupinu potravín tvoria hlavne sladkosti. Tie vylučujú kyseliny a pri ich častom príjme dochádza k erózii zubnej skloviny, rozpusteniu hydroxyapatitu.



Strata hydroxyapatitu je zapríčinená aj častým zvracaním, užívaním kyslých liekov, ale aj gastroezofágovým refluxom. Je to normálny fyziologický jav, ktorý môžu ľudia pociťovať hlavne po jedle. Nastáva vtedy, ak určité množstvo žalúdočných štiav, ktoré sa dostanú do pažeráka, presiahne normálny limit. U dospelých sa prejavuje pálením záhy alebo pyrózou.



Ďalším prípadom kedy dochádza k rozpúšťaniu hydroxyapatitu je abrázia a atrícia zubov, ktoré sú spôsobené používaním tvrdých zubných kefiek, abrazívnych pást, ale aj nesprávnou technikou čistenia zubov. Vtedy dochádza k odhaleniu zubných krčkov a vzniku klinových defektov na krčkoch zubov. Klinové defekty nie sú sprevádzané len zhoršením estetického vzhľadu chrupu, ale môžu byť spojené aj so zvýšenou citlivosťou zubov.

Ako na citlivé zuby?