Ako môžete kalórie, ktoré vypotíte, premeniť na eurá?

Nemať cyklistickú prilbu, možno by už Miroslav Adásek (34) z Myjavy nebol medzi nami. „Viezol som sa z Bradla zo Štefánikovej mohyly dosť veľkou rýchlosťou po nerovnej, hrboľatej ceste. Na asfaltovom výmole mi stočilo koleso doľava, zbehol som z cesty do lesa, kde ma vyhodilo z bicykla a hlavou som narazil do stromu. Prilba sa rozlomila napoly, ale zachránila mi život.“ Pravdou však je aj to, že Mirov život sa v tej chvíli, 4. septembra 2020, zásadne zmenil.

Miro bol vždy veľký športovec. Pred úrazom s priateľkou Evkou a malým synom. Zdroj: archív M.A.

Roztrieštené stavce a nevládne nohy

Kamarát Juraj, ktorý sa viezol kúsok za Mirom, jeho nehodu nevidel a prefrčal okolo. „Prebral som sa z bezvedomia, keď mi začal zvoniť mobil v kapse bicykla. Zistil som však, že nemôžem vstať, nohy mi nefungujú, tak som sa dotiahol k bicyklu. Volal Juraj, mali sme sa stretnúť dole pod lesom na kofole, a už ma tam nejakú chvíľu čakal. Navigoval som ho teda cez telefón späť a keďže som ležal asi desať metrov od cesty, snažil som sa k nej preplaziť bližšie. Je možné, že práve tým som si poškodil miechu ešte viac. Neskôr som sa dozvedel, že som si zlomil rebrá a dva hrudné stavce, ktoré sa roztrieštili a poškodili miechu,“ premýšľa Miro nahlas, no bez ľútosti v hlase.

Cvičiť musím stále

Privolaná sanitka zaviezla vtedajšieho mestského policajta do nemocnice v Myjave, odkiaľ ho vrtuľník previezol na úrazovú chirurgiu na bratislavské Kramáre. Pár dní po operácii chrbtice sa ocitol opäť v myjavskej nemocnici a odvtedy, prakticky stále, neúnavne rehabilituje. „Najprv za mnou chodili fyzioterapeuti, po dva a pol mesiaci ma previezli do Kováčovej, kde ma naučili sebestačnosti. Cvičiť však musím neustále, aj doma. Nie preto, že by som sa mal postaviť a znovu začať chodiť, miecha je asi úplne prerušená. No ak by som nerehabilitoval, hneď by sa mi začali skracovať šľachy,“ pragmaticky konštatuje Miro.

Synovi sa venuje minimálne s takým nasadením, akoby bol úplne zdravý. Zdroj: archív M.A.

Z ulice do kancelárie

V čase, keď sa mu stala nehoda, mal jeho synček Marko len jeden rok. Dnes má štyri a Miro sa mu venuje azda viac, ako bežní otcovia svojim synom. „S priateľkou sme spolu už šestnásť rokov. Mali sme aj problémy, no moja nehoda nás zocelila, Evka stojí pevne pri mne.“ Každé ráno vozí Miro Marka do škôlky a poobede domov – na kolenách, sediac na invalidnom vozíku, ku ktorému si prikúpil elektrický pohon. Ako bývalý mestský policajt sa síce do ulíc vrátiť nemohol, no náčelník so zástupcom a primátorom mesta mu vytvorili pracovné miesto na plný úväzok v kancelárii. „Naďalej som v kontakte s bývalými kolegami. Napríklad nájdu nesprávne zaparkované vozidlá a ja pekne posielam majiteľom pokuty,“ smeje sa Miro. Zaskakuje tiež na dispečingu a práce má vyše hlavy.

Zdravotné poisťovne hradia málo

Pohyb a fitness boli súčasťou Mirovho života aj pred nehodou, no teraz sa musí cvičeniu a špeciálnym rehabilitáciám venovať ešte viac. Žiaľ, okrem Národného rehabilitačného centra v Kováčovej sú všetky podobne zamerané pracoviská súkromné, zdravotné poisťovne pobyt v nich nepreplácajú. Ani väčšinu pomôcok, ktoré chorým ľuďom veľmi pomáhajú. To je ako pre Mira, tak pre všetkých, ktorí rehabilitovať nutne potrebujú, asi najťažšie. Dva týždne intenzívnej rehabilitácie s ubytovaním a stravou totiž môžu vyjsť aj na päťtisíc eur. A takýchto rehabilitácii potrebuje fyzicky hendikepovaný človek niekoľko ročne. „Ich efekt je skvelý, napríklad v Piešťanoch som si citeľne posilnil stred tela, alebo naposledy v Pezinku som si v špeciálnom fitku precvičil nohy tak, že mi prestali opúchať. No to neznamená, že môžem prestať, cvičiť treba stále,“ vraví Miro.

Ďakujem všetkým za pomoc

Pre ľudí, ktorí sú odkázaní na rehabilitácie, existuje pár možností, ako sa dostať k finančnej pomoci. Cez rôzne nadácie, občianske združenia, sponzorov... Mirovi sa podarilo získať dvetisíc eur vďaka charitatívnej mobilnej aplikácii Appka. „Bol som za tie financie už dvakrát na týždeň v špecializovanom fitku v Pezinku a ešte mi vyjde aj na jeseň. Naozaj je to skvelá pomoc, lebo doma na fitlopte či s gumami sa nikdy tak neposilním ako v rehabilitačných zariadeniach. A ak by sa mi stav cvičením náhodou zlepšil, môže ma pokrok len prekvapiť. No nevadí mi ani, ako to je teraz. Nehoda ma nezlomila. Mám krásnu rodinu, viac času na syna. Jazdím na upravenom aute, som sebestačný. Nesmiem však poľaviť v intenzívnej rehabilitácii,“ optimisticky hľadí na svet Miroslav Adásek. Pomôcť ľuďom v situácii, v akej je Miro, môžete veľmi jednoducho a bez jediného vydaného eura aj vy!

Čo je to Appka?

Na Slovensku vyvinutá charitatívna mobilná aplikácia, prostredníctvom ktorej môžete finančne prispieť deťom i dospelým, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť neuhrádzanú zdravotnými poisťovňami. „Jediné, čo musíte urobiť, je stiahnúť si Appku do mobilu a hýbať sa, športovať. Vaše spálené kalórie sa vďaka sponzorom premenia na eurá,“ vysvetľuje Ľudovíta Chmelárová, koordinátorka charitatívnych projektov Asociácie pomoci postihnutým.

Ako to funguje?

Aplikáciu zosynchronizujete s vaším telefónom a necháte ju spustenú. Najlepšie funguje, ak máte aj smart hodinky, ale nie je to podmienka. Appka zaznamenáva váš fyzický pohyb a vydané kalórie prepočítava na eurá. „Tie môžete každý deň, ale najmenej raz za sedem dní, venovať konkrétnym ľuďom, ktorých príbehy nájdete v aplikácii. Každý mesiac sú na výber traja noví kandidáti,“ vraví Chmelárová. Spolu s ďalšími užívateľmi aplikácie, ktorých je zatiaľ cez 11 tisíc, môžete pre každého kandidáta vyšportovať maximálne 2000 eur.

Kto platí za kalórie?

„Každý príbeh má svojho finančného partnera, ktorý preplatí náklady súvisiace s absolvovaním špeciálnych rehabilitácií alebo nákupu zdravotných pomôcok,“ objasňuje Chmelárová s tým, že asociácia ako garant projektu zabezpečuje transparentnosť čerpania financií. Appka je, samozrejme, zadarmo. Aj váš pohyb môže vďaka nej získať nový zmysel.

