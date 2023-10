Ako môže správny matrac pomôcť so zdravotnými problémami?

„Pri výbere matraca nie je zásadná len telesná konštitúcia zákazníka. Pri analýze a výbere vhodného matraca môže veľmi pomôcť čo najviac informácií o tom, čo ho trápi. S niektorými neduhmi totiž môže správny výber matraca zásadne pomôcť,“ hovorí Radomír Šmahlík, spánkový poradca spoločnosti Magniflex.

Bolesti bedrovej chrbtice

Je to najčastejší problém, ktorý vzniká neprirodzeným držaním tela, ako je napríklad sedenie pri počítači, dlhé cestovanie v aute či nedostatočný pohyb.

Tento problém najlepšie rieši pamäťová pena, ktorá počas spánku optimálne obklopí chrbticu a dostane ju do jej prirodzenej polohy. Zároveň zmierni tlak vyvíjaný na telo. Konkrétny matrac vyberáme podľa individuálnych požiadaviek a potrieb zákazníka, no mal by mať aspoň 4 cm hrubú vrstvu pamäťovej peny.

Bolesti krčnej chrbtice

Aby sa chrbtica zregenerovala, musí byť podopretá po celej dĺžke. Pri problémoch s krčnou chrbticou je samozrejme dôležitý vhodný matrac. V takom prípade je ale nevyhnutné zaobstarať si aj vhodný vankúš, ktorý zásadne ovplyvňuje uvoľnenie krčnej chrbtice a hlavy počas spánku.

Vhodný vankúš spoznáme tak, že hlava a krk sú pri ležaní na chrbte v prirodzenej, mierne zdvihnutej polohe, pri ležaní na boku je hlava v jednej rovine s telom. Nemala by ani padať dole, ani byť vyosená smerom hore. Ležiaca osoba by sa mala cítiť príjemne a uvoľnene.

Ilustračné foto Zdroj: Magniflex

Vyklenutie platničky, zosadanie chrbtice, skolióza, pricviknuté nervy, problémy s krvným obehom

Práve na riešenie všetkých vyššie uvedených problémov bola s poprednými odborníkmi vyvinutá kolekcia MagniStretch. Funguje na princípe, ktorý využíva tlak ľudského tela pôsobiaceho na matrac. Ten spúšťa proces, v ktorom špeciálna pena s funkciou „stretch“ začne rozťahovať dve zóny od seba, čím pomáha uvoľniť medzistavcové platničky. Táto kolekcia je vhodná pre všetkých, ktorí majú vyššie uvedené zdravotné problémy, alebo slúži ako dobrá opora aj tomu, kto má problém s bedrovou chrbticou.

Ilustračné foto Zdroj: Magniflex

„Dôležité je mať na pamäti, že tento matrac nie je vhodný pre tých, ktorí majú stavce pevne zoskrutkované k sebe. Funkcia matraca by bola pre nich skôr škodlivá. V takom prípade je vhodnejšie vybrať si skôr mäkší a anatomicky prispôsobivý matrac s pamäťovou penou,“ radí Radomír Šmahlík.

Zápal kĺbov

Pri týchto problémoch je vhodný mäkký anatomický matrac s pamäťovou penou, pričom veľmi blahodarne pôsobia bylinné extrakty, najmä slezový. Optimálne sú matrace Maestro Dual 14 alebo Diamante Dual 12 z kolekcie MagniFico.

Ilustračné foto Zdroj: Magniflex

Bechterevova choroba

Názvom Bechterevova choroba sa často označuje ankylozujúca spondylitída. Jednoducho povedané, je to zrastanie stavcov a chrupkovitých častí tela. Prejavuje sa najmä chronickými bolesťami, stuhnutosťou dolnej časti chrbtice a znižovaním pohyblivosti kĺbov. Chrbtica sa postupne stáva stále menej ohybnou. Pacient si najprv nedočiahne rukami na kolená a neskôr sa už vôbec nemôže predkloniť. Rozvoj tejto choroby je postupný a trvá mnoho rokov, než dospeje do konečného štádia, v ktorom má chrbtica charakter tuhej neohybnej tyče. K tomu však dochádza iba u menšej časti pacientov.

Na tieto nepríjemné chronické problémy zákazníkom odporúčame matrace z kolekcie MagniStretch, pretože jemné naťahovanie chrbtice a uvoľňovanie kĺbov umožňuje regeneráciu jednotlivých medzistavcových platničiek, chrbtového svalstva a kĺbov. Aktívne tak pôsobia napríklad aj proti Bechterevovej chorobe.

Druhým variantom, ktorý zákazníkovi ponúkame, je používanie obojstranného matraca, ktorý má na jednej strane pamäťovú penu, blahodarne pôsobiacu v období bez bolestí. Ak však nastanú akútne bolesti, stačí matrac otočiť na druhú stranu, kde je ortopedická pružná studená pena, ktorá dokáže od bolestí citeľne uľaviť. Vhodný je napríklad matrac z kolekcie Dolce Vita 12 Firm.

Artróza

„Často k nám prichádzajú aj zákazníci, ktorí majú problémy s artrózou. Je to najčastejšie ochorenie kĺbov, ktoré postihuje v generácii päťdesiatnikov až 80 % obyvateľstva, pričom so zvyšujúcim sa vekom jej výskyt stúpa až na 90 %,“ vysvetľuje Radomír Šmahlík. Na začiatku ochorenia sa spravidla objavuje nešpecifická bolesť kĺbov, najmä pri zvýšenej námahe, pretože sa zvyšuje trenie kĺbových plôch a oslabuje sa funkcia tlmenia nárazov chrupavkou. Často sa objavuje pohybová stuhnutosť, keď sa kĺby najprv „zahrievajú“. Najviac postihuje kĺby bedrové, kolenné, ramenné, drobné kĺby rúk a medzistavcové kĺby. Pri tomto probléme je dôležité vybrať si matrac, ktorý bude mať min. 4 cm hrubú vrstvu pamäťovej peny, a nemal by byť tuhý. Rozhodne je nutný anatomický matrac, ktorý sa bude telu dobre prispôsobovať a nebude naň vyvíjať zbytočný tlak.

