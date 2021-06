Ako za mesiac schudnúť? Ide to aj bez diéty, ak dodržíte týchto 6 zásad!

Každá diéta má nejaké ,ale‘. V niečom sa musíte obmedziť a vaše telo skôr či neskôr začne hlásiť, že mu čosi chýba, dá o sebe vedieť. Musíte veľmi dobre premýšľať, čím to nahradíte a doplníte. Nehľadajte krátkodobé riešenia. Na problémy sa treba pozerať z nadľadu.

Ak ste si povedali, že za mesiac schudnute, zoberte to radšej tak, že za túto dobu sa naučíte nové zvyky a už sa ich nevzdáte. Ako s takou premenou začať? Určite to najprv začína v hlave. Príjmite svoj nový, zdravý životný štýl bez obmedzenia a berte to ako službu pre seba. Aké zásady by ste mali dodržiavať?

Správne sacharidy

Zdroj: Shutterstock

Nie je pravda, že zdravá strava neobsahuje sachardiy. Dôležité je len vyberať tie správne, najmä prílohy. Jednoduché sacharidy sa rýchlo rozkladajú a ovplyvňujú kolísanie cukru v krvi, chuť na sladké a tiež to, že máte čoskoro hlad. Naopak zložené sacharidy zasýtia na dlhšiu dobu. Všeobecne sa dá povedať, že napríklad ryžu a cestoviny je dobré nahradiť ich celozrnnou variantom, a dobré je do jedálnička pridať tiež zeleninu.