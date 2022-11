6 pravidiel ako z dieťaťa vychovať dobrého človeka. Robíte ich?

Vedci z Harvardovej univerzity si posvietili na to, čo robiť, aby ste naučili dieťa byť zdvorilé, súcitné, ale i nápomocné. Práve to sú podľa nich atribúty dobrého človeka. Zostavili šesť základných pravidiel, ktoré priniesol aj nemecký portál freundin.de. Pozrite sa koľko z nich pri svojej výchove uplatňujete?

1. Nájdite si vždy čas

To najdôležitejšie, čo môžete dieťaťu dať, je váš čas. Pri spoločne strávených chvíľach sa snažte dieťaťu pozorne načúvať. Aktívne prejavujte záujem, o veci, ktoré vám rozpráva, ale i jeho problémy. Práve týmto spôsobom sa naučí ako sa starať, ale i venovať pozornosť ľuďom okolo seba.

2. Čo sa oplatí zdôrazniť?

Štúdie ukazujú, že veľa detí nevie, čo pre svojich rodičov znamenajú. Možno je to rýchlou dobou, množstvom povinností... Vždy si nájdite chvíľu a povedzte dieťaťu, čím všetkým pre vás je, a čo pre vás znamená. Platí to aj v prípade, ak si myslíte, že to určite vie.