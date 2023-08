Aké máte posteľné obliečky? Tieto priťahujú ploštice viac

Keď sa niekam už raz ploštice nanominujú, sú obzvlášť húževnaté a je obrovský problém sa ich zbaviť. Aby sa im nezapáčilo práve medzi vašimi parketami, za obrazom či v epede postele, je lepšie vyhnúť sa čierno-červeným farebným obliečkam. Aspoň podľa štúdie zverejnenej v Journal od Medical Entomology.

Na vykonanie štúdie výskumníci umiestnili do Petriho misky malé útočiská vyrobené z lepenky rôznych farieb. Test sa uskutočnil na plošticiach rôzneho veku a pohlavia, samostatne alebo v skupinách, vykŕmených aj vyhladovaných.

Výsledok? Hoci sa preferencie farieb viac-menej líšili podľa vyššie uvedených kritérií, vo všeobecnosti sa ploštice vyhýbali žltým a zeleným úkrytom a uprednostňovali červené a čierne. "Mysleli sme si, že by si vybrali akékoľvek útočisko, v ktorom by sa skryli, ale tieto experimenty ukázali, že viac zameriavali pozornosť na určité farby," povedala doktorka Corraine McNeillová, spoluautorka štúdie. Podiel vajíčok nakladených do modrých, červených a čiernych úkrytov bol významne vyšší v porovnaní s ostatnými testovanými farebnými úkrytmi.

Vyhýbajú sa zelenej a žltej

Podľa predpokladu vedcov by hmyz uprednostnil červenú, pretože je to farba krvi, ktorou sa živí. Po experimente dospeli k záveru, že červená je prirodzená farba ploštice domácej, takže by sa ponáhľali práve k tejto farbe s predpokladom, že sa idú pridať k svojim súkmeňovcom. Hmyz by sa naopak vyhol žltej alebo zelenej, pretože tieto farby evokujú svetlé oblasti a ploštice vyliezajú v noci. Je teda pravdepodobné, že obliečky týchto farieb budú aspoň čiastočne odpudzovať ploštice, ak sa náhodou dostanete do ich blízkosti.

"Tento test nám umožní vylepšiť pasce na ploštice posteľné tým, že ich prilákame," vysvetlila Dr. McNeillová. "Tento typ triku je možné kombinovať s inými pascami, ako sú feromónové alebo oxid uhličitý, a potenciálne tak zvýšiť počet zlikvidovaných ploštíc." Na druhej strane je podľa odborníkov zbytočné v tejto fáze výskumu vyhadzovať vaše obľúbené obliečky, nech už sú akejkoľvek farby, lebo samotná farba obliečok vás pred plošticami, žiaľ, neochráni.

