Aké má alkalická voda zdravotné účinky? Dá sa vyrobiť doma?

Čo je alkalická voda?

Alkalická voda má len o niečo vyššie pH ako voda kohútiková, čiže väčšie ako 7 a niektorí výrobcovia uvádzajú pH 8, 9 aj vyššie. Pretože má voda za bežných podmienok pH 7, teda neutrálne, je potrebné jej pH upraviť. Ako informuje magazin.pluska.sk, existujú dva hlavné spôsoby, ako sa alkalická voda vyrába:

Ionizátory vody spracovávajú kohútikovú vodu tak, že rozdelia vodu, na atómy vodíka a kyslíka. Potom ionizátor odstráni určitú časť molekúl kyslého vodíka , čím sa zdvihne pH vody a vznikne alkalická voda.

, čím sa zdvihne pH vody a vznikne alkalická voda. Minerálna voda, ktorá z nerastov a hornín prijíma minerály, ako sú draslík a vápnik, môže byť prirodzene alkalická voda. Okrem toho je však možné do vody pridať zásadité prímesi, ako napríklad bikarbonát.

Ako sa pitie alkalickej vody prejaví?

Je vôbec dobré upravovať vode pH? Je to proti prírode, ale zdá sa, že to podporuje naše prežitie. Pitie alkalickej ionizovanej vody môže byť prospešné pre ľudí s vysokým krvným tlakom, cukrovkou a vysokým cholesterolom. Niektoré zdravotné prínosy zahŕňajú boj proti starnutiu, čistenie hrubého čreva, podporu imunitného systému, hydratáciu, zdravie pokožky, chudnutie a odolnosť proti rakovine.

Pozor pri problémoch s obličkami

Pitie prírodnej alkalickej vody sa vo všeobecnosti považuje za bezpečné, pretože obsahuje prírodné minerály. Alkalická voda s hodnotou pH 8,8 dokonca môže pomôcť upokojiť reflux, pretože vyššia úroveň pH zabíja pepsín, enzým podieľajúci sa na rozklade potravinových bielkovín a hlavnú príčinu kyslého refluxu. Je to zdravší spôsob, ako používanie antacíd z lekárne. Avšak pozor, ak máte ochorenie obličiek. V takom prípade je potrebné sa pred pitím zásaditejšej vody poradiť s lekárom.

Nepite ju neustále

Alkalická voda je všeobecne považovaná za bezpečnú na konzumáciu. Hlavnou nevýhodou je jej vysoká cena. Rovnako by zrejme nebolo múdre piť výhradne zásaditú vodu. Ak by ste ju totiž pili celý deň, mohlo by vysoké pH neutralizovať účinky žalúdočných štiav, čo by mohlo viesť k zažívacím problémom.

Navyše, príliš veľké množstvo alkalickej vody naraz môže tiež vyvolať nie celkom príjemnú zmenu v organizme. Možné vedľajšie účinky môžu byť nevoľnosť, vracanie, tras rúk, svalové tiky, zmätenosť a brnenie končatín alebo tváre. Dostať do tela zásaditejšiu tekutinu je teda zdá sa vhodnou zmenou k bežnej vode.

Vyrobte si alkalickú vodu doma

Prvý spôsob:

Naplňte džbán filtrovanou vodou.

Jeden citrón nakrájajte na osem kusov.

Pridajte kúsky citróna do vody, ale nestláčajte ich.

Džbán zakryte a nechajte ho stáť 8 až 12 hodín pri izbovej teplote.

Hotovo, máte zásaditú citrónovú vodu.

Videli ste už náš nový podcast?