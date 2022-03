AFÁZIA: Bruce Willis kvôli nej ukončil kariéru. Dá sa liečiť?

Lanolín nazývaný latinsky Lanolinum alebo tiež Adeps lanae je tuk získaný z ovčej vlny, ktorý je zmesou sterolov a alkoholov a ich esterov. Pridáva sa najmä do lokálne pôsobiacich liekov a kozmetiky, pretože má ochranné vlastnosti a zabraňuje vysúšaniu pokožky. Pozor by ste si mali dávať najmä pri produktoch osobnej hygieny ako sú krémy na ruky, mydlá a šampóny, ale aj na obľúbenú dekoratívnu kozmetiku alebo pleťové produkty ako balzamy, krémy, masti, mlieka na opaľovanie. V lekárni sa s lanolínom môžete stretnúť napríklad v liekoch proti vyrážkam alebo na dermatitídu, ktoré sa aplikujú na pokožku, ale aj v detských olejoch, mastiach určených na aplikáciu do oka alebo do nosa, taktiež v šampónoch pre našich domácich miláčikov. Preto je dôležité vašu alergiu vždy dopredu spomenúť, pretože lanolín sa môže v týchto prípravkoch nachádzať aj pod jedným zo synoným ako sú: wool alcohols alebo anhydrous lanolin. V liekoch a vo výživových doplnkoch určených na vnútorné užívanie sa lanolín nenachádza.