Potrebujete zhodiť pár kilogramov alebo spevniť postavu? Vyskúšajte bodyforming

Spevnenie svalových partií a zlepšenie fyzickej kondície formou dynamického cvičenia v sebe spája bodyforming. „Hodinu začíname dvadsaťminútovou rozcvičkou, ktorá je založená choreograficky. Zo začiatku môžete trochu tápať, ale kroky a povely si veľmi rýchlo osvojíte,“ približuje cvičenie trénerka Natália Wallachová . „Po zahriatí postupne posilňujeme paže, plecia, chrbát a pokračujeme cez boky a zadok. Končíme spevňovaním brušných svalov a záverečným strečingom.“

Ani pri formovaní postavy vám stereotyp nehrozí. Cviky sa obmieňajú, často sa využívajú aj nenáročné pomôcky. „Vždy je najdôležitejšia pestrosť,“ zdôrazňuje trénerka z Riverpark Dance School. „Tým, že je najmä prvá polhodina dynamická a posilňovanie pospájané do malých zostáv, tréning vám uteká rýchlo a nemáte čas, ani kedy si vydýchnuť.“ Ako inšpiráciu pre vás trénerka pripravila niekoľko cvikov. Chcete vidieť výsledok? Cviky opakujte 20-krát v štyroch sériách.

Ako vyzerá tréning?

Na začiatku sa zahrejte. Postavte sa do širšieho stoja rozkročného a prejdite do hlbšieho podrepu. Kolená nemôžu predbehnúť špičky. Potom zanožte ľavú nohu, opäť prejdite do podrepu a zanožte ľavú. Pohyb musí byť energický.