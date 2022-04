Ide to aj bez hladovania! 9 trikov na chudnutie od ľudí, ktorým sa to podarilo

Hnev je obranná reakcia, ktorá by mala pomôcť zmobilizovať sily, vzoprieť sa ťažkým okolnostiam, nevzdávať sa. Ak smeruje deštruktívne navonok – ako agresia, alebo dovnútra ako depresia, je vhodné, aby ste sa porozprávali s niekým, kto vám poskytne nadhľad. Terapia nemusí mať len dlhodobý charakter. Môže to byť jeden rozhovor, v ktorom skúsite nájsť i iné možnosti, ktoré by vám dávali možnosť výberu reakcie. A v konečnom dôsledku i možnosť iného pohľadu na to, ako situáciu riešiť.