9 príčin silnej bolesti na hrudi a INFARKT to nie je. No môžu byť rovnako nebezpečne!

Na 95 % problémoch s vyprázdňovaním stolice sa podieľa detská psychika. V detstve k zápche najčastejšie dochádza v období odstavenia od materského mlieka a zaraďovania príkrmov, pri nácviku vyprázdňovania na toalete a na začiatku školskej dochádzky. Funkčná zápcha môže byť dôsledkom nesprávneho toaletného tréningu, nedostatku fyziologických podnetov na vybavenie defekčného reflexu. K vzniku môže prispieť aj nedostatok pohybovej aktivity. Jednou zo závažných príčin u detí je časté uvedomelé potláčanie vyprázdňovacieho reflexu, čo môže viesť k jeho utlmeniu. Pokus o vykakanie by mal prebiehať v pokoji, so stehnami pritiahnutými k bruchu s dostatočnou oporou chodidiel, eventuálne o stoličku a v predklone. Dieťa možno stimulovať pochvalou a drobnými odmenami za vydarený pokus. Dôležitou súčasťou režimových opatrení je primeraná a pravidelná pohybová aktivita. Od začiatku liečby je odporúčam veku primeraný, pravidelný príjem tekutín a fyzickú aktivitu. Prirodzeným zdrojom vlákniny je ovocie a zelenina, ktoré by sa mali podávať minimálne 2-krát denne, vo výžive detí by nemali chýbať strukoviny, celozrnné pečivo, obilninové vločky, müsli. Z ovocia sa odporúča obmedzenie konzumácie banánov a čučoriedok. Nadmerný príjem sladkého mlieka je možné nahradiť kyslomliečnymi produktami.