9 obyčajných tipov ako si uľahčiť menopauzu. Vyskúšate ich?

Aby mohol liek zostať po celý čas používania v potrebnej kvalite a správne účinkovať, treba zabezpečiť jeho správne uchovávanie. Svetlo a zvýšená teplota môžu negatívne ovplyvniť jeho kvalitu, zloženie a v konečnom dôsledku spôsobiť zmenu vlastností lieku v takom rozsahu, až sa stane nebezpečným. Väčšina liekov by sa mala skladovať pri izbovej teplote, teda do 25 °C. Niektoré lieky síce dokážu odolať zvýšenej teplote aspoň na krátky čas, no tá by určite nemala presiahnuť 32 °C. Ak máte doma teplotu prevyšujúcu 26 °C, skladujte lieky v pivnici alebo chladničke. Predtým, ako užijete lieky, venujte pár sekúnd ich kontrole. Ak sa zmenilo zafarbenie či skupenstvo liekov, alebo sa lepia na fľaštičku, prípadne navzájom na seba, okamžite ich vyraďte a odneste do najbližšej lekárne.