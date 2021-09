8 zázračných potravinových SPAĽOVAČOV: Tukové vankúšiky, traste sa!

Znamienka predstavujú léziu kože a je vhodnejšie odstrániť ich vcelku. Najradikálnejší spôsob je chirurgické odstránenie v celej hrúbke kože s histologizáciou. Jeden z najzhubnejších nádorov – malígny melanóm, nie je možné stále odhaliť inak ako klinickým vyšetrením. Odparovanie laserom, alebo plazmou je len estetické, odstraňuje pigmentácie do určitej hĺbky, ale nikdy nie radikálne a po odstránení nie je možnosť presnej diagnostiky. Preto my chirurgovia uprednostňujeme radikálne odstránenie s histologickým vyšetrením /pod mikroskopom/, a v prípade potreby ešte radikálnejšie výkony - v rámci prevencie pred malígnym melanómom kože. Čo sa týka jaziev, problematika je rozsiahla, ale vždy je viac možností ako to riešiť. Najlepšie je to prekonzultovať ešte pred výkonom s ošetrujúcim lekárom. Pri rozhodovaní sa o spôsobe odstránenia znamienka treba mať na zreteli aj možnosť náhodného zistenia malígneho melanómu pri negatívnom kožnom vyšetrení.