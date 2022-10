Máte chuť po obede na dezert? Za váš zvýšený apetít môže až 8 faktorov

Apetít

Zvýšená chuť do jedla, ktorá je podmienená hlavne psychicky. Do určitej miery tu zohrávajú úlohu aj dva hormóny - ghrelín a leptín. Apetít sa odlišuje od fyziologického hladu, čo je prirodzená biologická odpoveď tela na nedostatok potravy. Hlad nastáva, keď vaše telo ohlási, že potrebuje viac jedla a vyšle signál do mozgu, aby ste sa najedli. Prejavuje sa škvŕkaním v bruchu, nevoľnosťou, pocitom prázdnoty v žalúdku, závratmi, točením a bolesťami hlavy, podráždenosťou a problémami so sústredením. To sú signály, že je najvyšší čas sa najesť. Zvýšenú chuť do jedla môžete mať, aj keď vaše telo nejaví známky hladu. Pri zvýšenom apetíte rozhoduje množstvo a nie druh jedla, ktoré jete.

Chuť do jedla môže stúpať a klesať v dôsledku širokého spektra faktorov, ako je spánok, cvičenie a stres, čo spôsobuje, že jete viac alebo naopak menej, ako vaše telo potrebuje. Ak máte chuť po výdatnom obede na dezert, alebo po sýtej večeri si dať k filmu ešte misku čipsov alebo popcornu, máte zvýšený apetít, čo môže byť z dlhodobého hľadiska veľký zdravotný problém.

Na jedlo by ste sa mali v prvom rade sústrediť a venovať mu pozornosť. Pri jedení by vás nemalo nič rozptyľovať. Nepozerajte televíziu, nečítajte noviny, neťukajte do mobilu a nepracujte za počítačom. Tieto rušivé elementy odvádzajú vašu pozornosť od jedla, a kým si mozog uvedomí, že ste niečo jedli, už ste zase hladní.

Jedzte intuitívne, teda keď naozaj cítite hlad. Nemaškrťte a nevyjedajte chladničku, vždy keď idete okolo nej. Ale nie vždy to viete ovplyvniť. Je veľa faktorov, ktoré vplývajú na váš zvýšený apetít, alebo naopak, na nechutenstvo. Ani jedno ani druhé nie je zdravé.

Odborníčky na Medical News Today popisujú faktory, ktoré ovplyvňujú chuť do jedla. Čítajte ►►►