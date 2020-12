8 skrytých príčin rakoviny, hoci žijete zdravo. Čelíte im denne

Myslím, že to od nej chcete priskoro. Nepíšete, či spíte v jednej miestnosti alebo v jednej posteli, či dojčíte, alebo nie. Myslím si, že hladná určite nebude, vyžaduje si skôr vašu prítomnosť. Prvé tri roky života od nich nemôžete očakávať dokonalý spánkový režim. Rodičia sa však snažia, aby dieťa prespalo celú noc čím skôr, sú nervózni, keď sa im to nedarí a to všetko potom prenášajú na svoje deti. Spánku dieťatko nemusíte učiť. Pomôcť mu zaspať a zabezpečiť pokojný spánok ale môžete. Dieťa vyžaduje počas spánku blízkosť niektorého z rodičov. Odstráňte z jeho blízkosti zbytočné rušivé vplyvy, Vypnite televíziu, uberte na množstve podnetov, choďte viac do prírody. Dieťa sa pred spánkom potrebuje uvoľniť, zbaviť emócií. Vôbec nie je na škodu, ak si pred spánkom i poplače, avšak vo vašej prítomnosti, nie osamote. Nepohoda medzi matkou a otcom takisto na dieťa nepôsobí najlepšie. Veľmi dôležitá je pravidelnosť, teda chodiť spať v rovnakom čase. Ak nič nepomáha, zoberte dieťa k sebe do postele a spite spolu. Tak to funguje všade v prírode.