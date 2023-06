8 príznakov, že vám hrozí strata zubov. Na 6 veľký pozor!

Všímajte si veľmi dobre nielen svoje zuby, ale celkovo ústnu dutinu a najmä stav ďasien. Tie vám dokážu napovedať veľa o tom, či vám vaše zuby vydržia slúžiť ešte dlhé roky. Ak narazíte na ktorýkoľvek z nasledujúcich problémov, neváhajte sa objednať k vášmu zubnému lekárovi, aby ste predišli horším problémom či dokonca strate zubov.

1. Zmena farby ďasien

Normálna štruktúra našich ďasien je približne ako pomarančová kôra s ružovou farbou. Máte ju takú, alebo sú vaše ďasná červené, tmavé, krvavé?

Prečo je to riziko: Ochorenie ďasien spôsobuje deštrukciu väziva a kosti okolo koreňa zuba. Keď ďasná sčervenajú a krvácajú, je čas ísť na vyšetrenie, pretože je to príznak zápalu ďasien nazývaného gingivitída. To môže byť niekedy spojené s infekciou. Nikdy by ste nemali prehliadnuť zmenu farby sprevádzanú krvácaním ďasien čo je, žiaľ, pomerne časté.