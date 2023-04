8 prirodzených zabijakov tuku. Do leta vyčarujú postavu bez hanby

Chuť do jedla môže ostať, tieto potraviny vám ju nepokazia. Skôr budete prekvapení, že chudnutie môže byť chutné a do leta pri pravidelnej konzumácii týchto potravín môžete získať lepšiu postavu a s ňou aj lepší pocit. Ako píše eatsmarter.de, vďaka svojim zložkám naštartujú metabolizmus, zasýtia na dlhú dobu a mali by zabrániť maškrteniu.

1. Grapefruit

Grapefruit stimuluje odbúravanie tukov v pečeni. Zdroj: Shutterstock

Grapefruit boduje svojou horkosťou. Aminokyselina naringín je zodpovedná za chuť citrusových plodov a na druhej strane stimuluje odbúravanie tukov v pečeni. Je to silný antioxidant a spolu s draslíkom pomáha z tela odstraňovať toxíny. Za normálnych okolností pečeň ukladá tuky, ale naringín vo svojej metabolizovanej forme ovplyvňuje tri bielkoviny, takže sa rozkladá viac tukov a znižuje sa „zlý“ LDL cholesterol.

Grapefruit obsahuje tiež pektín, nerozpustnú vlákninu, ktorá podporuje trávenie. V tráviacom trakte napučí a poskytuje lepší pocit sýtosti. Okrem toho má vláknina pozitívny vplyv na hladinu cukru v krvi, a tak pomáha predchádzať chuti na ďalšie jedlo.

Okrem toho je plný vitamínu C, ktorý je dôležitý nielen pre imunitný systém, ale aj pri redukcii tuku. Grapefruit obsahuje len 45 kalórií na 100 gramov a v porovnaní s iným ovocím má pomerne nízky obsah cukrov.