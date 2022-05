Ruky ako huspenina? Zabudnite na to a nepotrebujete ani činky

Nezabúdajte na posilňovanie paží. Ich výhodou sú nielen krajšie a pevnejšie ruky. Pri väčšine cvikov sa do pohybu zapája aj svalstvo hornej časti chrbta. Cviky zaraďte do tréningu trikrát do týždňa. Pevnejšie svalstvo rúk nevynikne len v letnom tielku či šatách, ale ľahšie sa vám bude napríklad aj plávať. Cvičenie bude intenzívnejšie vďaka akémukoľvek pružnému pásu.

1 V stoji mierne rozkročnom vystrite chrbát, spevnite stred tela a hlavu držte v predĺžení chrbtice. Ruky spustite a držte mierne pred telom, do rúk chyťte pružný pás. Potom ťahajte ruky do strán. Povoľte napätie pružného pásu a opakujte 15-krát. Pri pohybe sa nepredkláňajte, držte chrbát pevný, plecia ťahajte nadol, lopatky mierne k sebe.