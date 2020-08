V chladničke nikdy neuchovávajte kávové zrná, hoci sa vám môže zdať, že sú sviežejšie. V chladnom prostredí strácajú arómu a dokonca preberajú chuť okolitých potravín. Kávové zrnka radšej schovajte do suchej skrinky.

Paradajky

Červené paradajky sú symbolom leta a slnečného počasia. Jednoducho milujú teplo. Studený vzduch zastavuje proces zrenia a zároveň oberie paradajky o výbornú chuť. Tá sa naplno rozvinie len pri správnej teplote, ideálne izbovej. Práve preto nepatria do chladničky.

Cesnak a cibuľa

V chladničke neskladujte ani cesnak, radšej ho dajte do špajzy. Príliš chladné prostredie spôsobí, že strúčiky zmenia svoju konzistenciu na gumovú. Rýchlejšie začnú aj opäť klíčiť. V cesnaku sa začnú rýchlejšie tvoriť aj plesne. Platí to aj pre cibuľu. Za všetkým sa skrýva jej vysoký obsah vody a chladné prostredie.

Zemiaky

Kvalitu si najdlhšie udržia na tmavom a chladnom mieste, nemôže byť však príliš chladné. Ideálna je pivnica. Pri príliš nízkych teplotách sa totiž mení škrob na cukor. Zemiaky vás potom prekvapia zvláštne sladkastou chuťou. Rovnako môžu mať ako by múkovú konzistenciu.

Olivový olej

Na správne uskladnenie mu postačí tmavá skrinka. V chladničke ľahko zmení svoju konzistenciu, tá sa ako by zahustí. Svoje kvality, vrátane chuti si ideálne zachová pri izbovej teplote a vo fľaši z tmavého skla.

Med

Toto chutné sladidlo určite nepotrebuje na udržanie kvality chlad. Vďaka vysokému obsahu cukru môžete mať med uskladnený aj vyše roka v kuchynskej skrinke. Ak ho uložíte do chladničky zbytočne urýchľujete jeho kryštalizáciu. Vytráca sa aj jeho sladká chuť.

Uhorky

Hoci u väčšiny ľudí končia po nákupe v chladničke, nie je to najlepší nápad. Osviežujúce uhorky by ste nemali nikdy skladovať pri teplote nižšej ako je desať stupňov Celzia. V príliš chladnom prostredí sa im šupka ako by scvrkne. Citlivo naň reagujú kvôli vysokému obsahu vody. Ak nemáte komoru či špajzu, uhorky čo najrýchlejšie spotrebujte.