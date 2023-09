7 ovocí najlepších proti únave. Pozor, kedy ich nejesť?

Únava sa vo vašom každodennom živote môže prejavovať rôznorodo. Ťažkosťami ráno sa prebudiť, pocitom strnulosti, záchvatmi ospalosti počas dňa - najmä medzi 14:00 a 16:00 hodinou, pocitom spomaleného fungovania, ťažkosťami so sústredením sa na úlohy, citlivosťou na zvuky, stratou motivácie, podráždenosťou...

Únava vedie k chúťkam

Rizikový faktor únavy je zvýšená chuť do jedla. Veď keď máte nedostatok energie, vaše telo túži po cukre. To vás povzbudzuje, aby ste sa orientovali na sladké jedlá, čo ad a) neprospieva figúre, ad b) zdraviu a ad c) sladkosti ešte viac vyčerpávajú vaše telo.

Kedy a aké ovocie jesť proti únave?

Aby ste sa zbavili únavy a dostali sa späť do formy, je lepšie uprednostniť niektoré druhy ovocia. Odborníci na výživu odporúčajú jesť ovocie počas jedla, ale vyhýbať sa konzumácii samotného ovocia

medzi dvoma jedlami

Ide o to, že keď sa ovocie konzumuje samostatne, cukor z neho sa nezmieša s inou potravou ale sa rýchlo dostane do krvi, čo spôsobí prudký nárast cukru v krvi. Preto je vhodnejšie kombinovať ovocie napríklad s mliečnym výrobkom alebo hrsťou orechov či olejnatých semien. Tým sa oddiali rýchle vstrebanie cukru a teda aj prudké zvýšenie hladiny cukru v krvi.

Ktoré ovocie sa oplatí vybrať, aby ste si dodali energiu? >>>