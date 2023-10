7 dôvodov, prečo si pripraviť liečivý KURACÍ VÝVAR

Vývar z kuraťa, ešte lepšie zo sliepky, obsahuje aminokyseliny, ktoré znižujú zápal v dýchacích cestách a zároveň posilňujú imunitný systém. Takáto polievka obsahuje kolagén, želatínu a desiatky rôznych živín vo formách, ktoré naše telo dokáže ľahko absorbovať, najmä vápnik, horčík, fosfor, kremík a síru. Všetky polievky s vývarom pomáhajú pri nachladnutí jednoducho už len tým, že je to horúca tekutina, ktorá rozšíri krvné cievy. To spôsobuje zvýšený prietok krvi a umožňuje sliznici ‚odplaviť‘ škodliviny a mikróby. Ani ten najlepší vývar síce virózu nevylieči, no pomáha telu zabojovať s ňou, pretože podporuje imunitnú odpoveď organizmu na zápalové procesy.

Prečo si uvariť vývar?

1. Podporuje imunitný systém:

Kurací vývar obsahuje živiny, ako je zinok, selén a vitamín C, ktoré posilňujú imunitný systém a pomáhajú telu bojovať proti infekciám.



2. Zmierňuje zápal:

Kuracie mäso obsahuje aminokyselinu cysteín, ktorá sa konvertuje na glutatión, silný antioxidant, ktorý pomáha zmierniť zápal v tele.

Do vývaru použite veľa zeleniny a aj bylinky. Zdroj: Dobré jedlo/Laura Witteková

3. Hydratuje:

Kurací vývar je v prvom rade tekutina, ktorá pomáha udržiavať telo hydratované, čo je dôležité, aby všetky systémy v organizme pracovali správne.



4. Hojí trávenie:

Vývar zlepšuje trávenie a zároveň ho uľahčuje. Ak si vývar doprajete po prehýrenej noci, nemôžete spraviť nič lepšie.