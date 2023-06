7 bežných návykov, ktorými škodíte srdcu. Poznáte ich?

Neustále sedenie

Sedavá práca vplýva na zdravie srdca. Zdroj: Shutterstock

Ak presedíte väčšinu dňa, je to problém, ľudský organizmus na to nie je stavaný, potrebuje sa hýbať, aby nezačal chátrať. Ak máte sedavé zamestnanie, robte si každú hodinu krátke prestávky na to, aby ste sa prešli. Podporíte tým svoj krvný obeh, aj krátke prechádzky sa rátajú. Pokiaľ nemáte inú možnosť, stačí, keď sa prejdete napríklad do kuchyne.

Svetov á zdravotnícka organizácia odporúča 30 minút denne, alebo 150 minút týždenne pohybu na to, aby sme zostali zdravý. 30 minút cvičenia denne znižuje riziko predčasného úmrtia už o 80 percent, ale platí to len pre tých, čo sedia denne menej ako 7 hodín. Pre tých čo sedia viac, je to len 30 percentné riziko predčasného úmrtia a musia si k tým 30 minútam pridať ľahké aktivity ako je upratovanie, nakupovanie, varenie či práca okolo domu.