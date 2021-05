6x SUPER zdravé, diétne raňajky: Máte radšej slané či sladké?

Vaša dcérka by mala absolvovať dermatologické alebo imunoalergologické vyšetrenie. Odborník určí, či nejde o atopický ekzém. Atopický ekzém má u detí rôzne prejavy. Spoločným znakom je suchá podráždená koža. Alergény nielen z vonkajšieho prostredia prenikajú do kože a spôsobujú ložiská ekzému, opuch, začervenania alebo mokvanie. Ochorenie je výsledkom dedičného sklonu k alergii a pôsobenia vonkajších faktorov, teda alergénov, najčastejšie včasné podanie cudzorodej bielkoviny. Pre alergický pôvod svedčí výskyt alergických ochorení v rodine, vysoká hladina IgE protilátok, ktoré sú typické pre alergiu. Dojčatá, u ktorých sa vyskytol ekzém, majú vyššie riziko neskoršieho vývoja sennej nádchy alebo astmy. Prevencia vzniku atopického ekzému je vhodná u ľudí s genetickou záťažou, čiže ak sa atopia vyskytla u jedného alebo oboch rodičov. Veľmi pomáha dojčenie aspoň do šiestich mesiacov veku dieťaťa.