Nedarí sa vám chudnúť? Tieto rastliny to rýchlo zmenia

Nikdy nepodceňujte silu rastlín! Potláčajú chuť do jedla, zlepšujú spaľovanie tukov, odvodňujú alebo pomáhajú tráveniu. Týchto 5 rastlín vám môže pomôcť prirodzene zhodiť pár kíl navyše.

1. Konjac na potlačenie chuti do jedla

Hľuza konjacu, pestovaného v Ázii, sa skladá z vlákien, ktoré majú schopnosť absorbovať vodu v objeme najmenej 60-násobku svojej hmotnosti. Konjac je nízkokalorický, no napriek tomu zvyšuje pocit sýtosti. Je to jedna z najlepších potravín na potláčenie chuti do jedla, ktorá sa často pužíva ako súčasť stravy.

Ako používať konjac?

Je vhodné zjesť trochu surovej zeleniny pred prehltnutím 1 gramu prášku konjacu a zapiť ho veľkým pohárom vody. Produkt tak zostáva v žalúdku a jeho vlákna naberajú objem. Výsledkom je pocit sýtosti, takže nebudete mať nudkanie jesť.

2. Griffonia, účinná proti maškrteniu

Táto strukovina pôvodne zo západnej Afriky má semená, ktoré obsahujú prekurzor serotonínu. Keďže serotonín je hormón dobrej nálady, semená griffonie pomáhajú lepšie kontrolovať chuť na sladké a maškrtenie. Griffonia dokonca zvyšuje hladinu hormónu, ktorý "vysiela" do mozgu signály, že už ste najedení.

Ako používať griffoniu?

Lekárske štúdie, ktoré testovali griffoniu v súvislosti s chudnutím, uvádzajú, že je potrebné skonzumovať 750 až 900 mg suchého extraktu denne.