Potrebujete naštartovať chudnutie? Vyskúšajte 6 ranných rituálov

Straší vás sezóna plaviek? Bojíte sa či sa zmestíte do svojich obľúbených šortiek? Podľa nemeckého webu womenshealth.de má byť schudnutie niekoľkých kilogramov vcelku jednoduché. Celý princíp spočíva v tom, že ráno tvorí základ celého dňa a ovplyvňuje rozhodnutia, ktoré postupne prichádzajú. Je to dostatočný dôvod na to, aby ste vyskúšali šesť ranných rituálov?

1. Akurátny spánok

To, že nedostatok spánku podporuje rozvoj obezity je jasné. Oplatí sa vám však vyspávať? Podľa odborníkov nie je dobrý ani opačný extrém. Po desiatich hodinách spánku sa totiž metabolizmus nerozbehne a častejšie sa uvoľňuje aj stresový hormón kortizol. To spôsobuje rýchlejšie ukladanie tuku. Navyše zostáva nízka hladina cukru v krvi, čo zvyšuje túžbu po jedle. Optimálny je sedem- až deväťhodinový spánok.