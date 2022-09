6 príznakov nedostatku bielkovín, aj nespavosť a ryhy na nechtoch

Prvé mliečne zúbky sa začínajú prerezávať zvyčajne v šiestom mesiaci života. U každého dieťaťa je však dĺžka prerezávania zúbkov individuálna. Dieťatko môže mať zvýšenú teplotu. Nikdy však nie vyššiu ako 38 stupňov Celzia. Okrem plaču, slinenia, červených ďasien sa zúbky môžu prejaviť občas i hnačkou. Tá však môže mať súvis so zúbkami i nemusí. Podávajte umelú mliečnu formulu pripravenú v ryžovom odvare, polievku so zeleninou, probiotiká. Pri pretrvávaní obtiaží navštívte všeobecného lekára pre deti a dorast, môže ísť o vírusovú alebo bakteriálnu infekciu tráviaceho traktu. Lekár odošle stolicu na vyšetrenie a určí ďalší postup v liečbe, zväčša to budú diétne opatrenia a probiotiká.