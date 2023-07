Chcete schudnúť? 6 potravín, ktoré vám zaručene pomôžu

Chcete naštartovať chudnutie? Máte k dispozícii množstvo potravín, ktoré vám zhadzovanie kilogramov uľahčia. Výhodou je ich nízka energetická hodnota a na druhej strane dobrá využiteľnosť pre organizmus, najmä ich ľahká stráviteľnosť a často vysoký podiel vody v ich obsahu. Jedálny lístok zostavte najmä zo zeleniny a potravín bohatých na vlákninu . Zoznam výživných potravín, po konzumácii ktorých stratíte viac kalórií ako obsahujú, zostavil nemecký portál vital.de.

Šalátové uhorky

Ich výhodou je, že z veľkej časti ich tvorí voda, ide o približne 96 percent. Ich kalorická hodnota je tak veľmi nízka. Sto gramov šalátovej uhorky obsahuje len 70 kJ. V praxi to znamená, že na trávenie musí organizmus vynaložiť viac energie ako uhorky obsahujú. A to platí i pre ďalšie potraviny. Šalátové uhorky sú navyše bohaté na draslík, horčík i vitamín C. Ak si chcete hmotnosť udržať alebo znížiť, sú ideálnou voľbou.

Pozrite sa, čo ešte môžete mať bez obáv na tanieri ►