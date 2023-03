Tieto rastliny musíte mať doma. Výborne vám prečistia vzduch

Podlahové krytiny, elektrospotrebiče, nábytok, rozličné nátery, to všetko ovplyvňuje kvalitu vzduchu v miestnosti. Vylepšiť si ho môžete aj vďaka izbovým rastlinám. Hoci stoja v kúte, pomôžu vám prečistiť vzduch. Výhodou je, že ho zároveň zvlhčujú. Viac ako deväťdesiat percent závlahovej vody sa vráti späť do prostredia. Výhoda je to počas vykurovacej sezóny i počas letných mesiacov. Austrálski vedci zistili, že niektoré zelené rastliny môžu znížiť znečistenie vnútorného vzduchu o viac ako päťdesiat percent, uvádza portál ndr.de.

Lopatkovec (Spathiphyllum)

Zdroj: Shutterstock

Spoznáte ho podľa veľkých, lesklých a zelených listov, pomedzi ktoré sa často derú výrazné kvety, najčastejšie bielej farby. Z dekoratívneho hľadiska je to ideálna rastlina do obývačky, ale i kuchyne. Lopatkovec dokáže absorbovať, rozkladať a neutralizovať škodlivé látky. Ide napríklad o benzén, formaldehyd, trichlóretén či amoniak. Jeho listy navyše zlepšujú i vlhkosť v miestnosti.