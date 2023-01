6 dobrých dôvodov prečo jesť pomaranče, päťka vás prekvapí

Pomaranč je zložený hlavne z vody, ale jeho dužina a šťava obsahujú veľmi veľké množstvo vitamínov A, B a C a antioxidačných zlúčenín.

Dužina je bohatá na živiny ako vápnik, draslík, fosfor, horčík, železo, meď, flavonoidy a karotenoidy a tiež vlákninu.

Jeho pravidelná konzumácia je výborná na ochranu organizmu pred mnohými chorobami. Buďte však opatrní, ak trpíte gastroezofageálnym refluxom, peptickou ezofagitídou alebo hiátovou herniou, pretože toto citrusové ovocie môže podráždiť sliznicu pažeráka alebo žalúdok.

No ak sa vás to netýka, tu je niekoľko skvelých dôvodov, prečo pomaranče pridať do svojho týždenného jedálnička.

1. Chráni vaše oči

Šedý zákal je bežné očné ochorenie u ľudí starších ako 65 rokov. Podľa nedávnej štúdie britských vedcov však konzumácia potravín bohatých na vitamín C, ako sú aj pomaranče, môže znížiť napredovanie ochorenia o 33 %. Ide o antioxidačné pôsobenie tohto vitamínu na očnú tekutinu, ktorá chráni šošovku oka pred zakalením súvisiacim s vekom.