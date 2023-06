5 tipov na poctivé domáce sirupy z ovocia a byliniek

Využite to, čo máte práve na záhrade. Rebarbora s jahodami, mäta, levanduľa či materina dúška. Možností je teraz naozaj veľmi veľa. My vám ponúkame zopár z nich. Poďme na to!

Mätový sirup

Nezameniteľnú vôňu mäty si môžete uchovať po celý rok. Stačí, ak si z jej lístkov pripravíte sirup.

Mäta zlepšuje náladu a pomáha dokonca aj s trávením. Zdroj: Shutterstock

Potrebujeme:

30 vetvičiek čerstvej mäty

2 citróny

2 l vody

500 g trstinového cukru

1 lyžička kyseliny citrónovej

Postup:

Najskôr si prevarte vodu, ktorú nechajte vychladnúť. Pridajte do nej na krúžky nakrájaný citrón, opláchnuté lístky mäty, kyselinu citrónovú a šťavu z druhého citróna. Všetko trošku rozmixujte ponorným mixérom a nechajte luhovať v chladničke 24 hodín. Na druhý deň priveďte zmes do varu a varte približne 5 minút. Potom ju preceďte cez hustú tkaninu. Do sirupu pridajte ešte cukor, no už ho viac nevarte. Zohrejte ho len na takú teplotu, pri ktorej sa vám roztopí. Hotový sirup nalejte do zaváraninových fliaš a skladujte na chladnom a tmavom mieste.

