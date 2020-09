5 tipov výživovej odborníčky ako chudnúť ľahko a bez stresu

Chudnutie alebo kalorický deficit je proces, kedy telo dostáva zabrať nielen po fyzickej, ale aj psychickej stránke. Ak naše chudnutie nepostupuje podľa našich predstáv, môže to v nás vyvolať rôzne negatívne pocity a naša snaha v tomto bode stroskotať. Poradíme vám, ako sa tomu vyhnúť.

Nastavte si reálne ciele

Tak, ako ste prišli k svojim kilám navyše, tak im musíte dať priestor opustiť vás. To znamená, že ak trvalo mesiace či roky, kým ste sa do daného stavu dostali, budete potrebovať rovnako toľko času, kým dôjdete k vytúženému cieľu. Aký by mal byť? Hlavne reálny. Nepreceňujte svoje možnosti a sily, aby neprišlo zranenie či sklamanie skôr, než ozajstné výsledky. Ozbrojte sa dávkou trpezlivosti a chuti, ktorá by vás nemala opúšťať. Ideálne je dokumentovať svoje pokroky prostredníctvom fotiek. Keď si ich porovnáte s prvou, kedy ste začínali, verte, že vždy budete o krôčik bližšie k vášmu snu. Vtedy sa vaše méty môžu postupne hýbať dopredu.