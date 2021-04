5 prvých príznakov krvnej zrazeniny: Čo robiť, keď sa objaví?

Je to veľmi individuálne. Neexistuje správny vek, alebo tabuľka, podľa ktorej sa riadiť. Dôležité je, aby boli zúbky dobre vyčistené a aby ste ich do 12 roku života dieťatka dočisťovali. Všeobecne ale platí, že menšou kefkou sa zuby čistia lepšie a dôslednejšie. Mám veľa dospelých klientov, ktorí si kvôli menším ústam nedokážu dôkladne vyčistiť zuby „dospeláckou“ kefkou a odporúčam im preto používať tie detské. Keď ju ale budete chcieť vymeniť, siahnite skôr po takej, ktorá má menšiu hlavičku a hlavne rovné štetinky. Určite by som ale aspoň do tých 12 rokov zostala pri detskej kefke.