5 prvých príznakov krvnej zrazeniny: Čo robiť, keď sa objaví?

Pokiaľ ide o posilnenie skloviny, je veľmi vhodné používať zubné pasty s obsahom fluoridov. No ak máte naozaj výraznejšiu kazivosť, odporučila by som aj doplnkovú fluoridáciu. V lekárni nájdete špeciálne fluoridačné gély, ktoré môžete doma používať, vždy však presne podľa odporúčaní výrobcu. V tomto prípade je dôležitá dôslednosť a pravidelnosť. Dlhodobejší a výraznejší efekt má ale profesionálna fluoridácia, stomatológ, alebo dentálna hygienička vám na zuby aplikujú preparát s vyšším obsahom fluoridov a zuby budú tak posilnené a chránené po dobu 6-9 mesiacov. Treba ale myslieť na to, že za kazivosť zubov nemôže iba slabá sklovina. Na vznik zubného kazu vplýva viacero faktorov. Určite by bolo dobré poradiť sa s vašou dentálnou hygieničkou, ktorá by s vami prekonzultovala techniku čistenia zubov, typ zubnej kefky, ale napríklad aj stravovacie návyky.